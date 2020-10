Novalić: Novi set mjera od 100 miliona KM najugroženijim granama

Federalni premijer Fadil Novalić je, gostujući na TVSA, rekao da je u FBiH do 16. marta rasla zaposlenost, da bi potom sve do 5. maja padala.

I u tom periodu 27.500 osoba ostalo je bez posla. A od 5. maja pa sve do danas zaposlenost ponovo raste, tako da je od početka pandemije do danas bez posla ostalo 15.200 ljudi. Dakle, od spomenutih 27.500, na posao se vratilo više od 12.000. I taj broj raste.

– Mi za te ljude koji su ostali bez posla imamo zakonite programe na kantonalnim zavodima i na Federalnom zavodu za zapošljavanje. Znači, oni imaju zdravstvo i određena primanja, od kantona do kantona – od 342 do 680 KM, rekao je Novalić.

Poručuje da je novim setom mjera Vlada FBiH odlučila da pomogne ciljanim granama privrede koje su najviše pale, poput aerodroma, prijevoznika, turističkih agencija, izvoznika. U budžetu, objašnjava, postoji manevarski prostor da se to izvede budžetskim reparticijama novca.

– Odlučili smo da damo 30 miliona KM za turizam (hotelijerstvu, turističkim agencijama), 30 miliona KM izvoznicima, pa zatim 10 miliona izvoznicima hrane, jer je Vlada FBiH proljetos 15 puta više novca uložila u sjetvu i sad ćemo imati viškove hrane – poručuje Novalić.

Robne rezerve su pune, kaže, uz optimističnu poruku da neće doći do nestašice hrane.

Za novi set mjera Vlade FBiH za pomoć ekonomiji, ističe federalni premijer, u budžetu će biti rezervisano 100 miliona KM, prenose Vijesti.ba.

– Ta uredba će ići sljedećeg četvrtka, a u ponedjeljak ćemo na konsultacije pozvati predstavnike najugroženijih firmi iz tih branši – kazao je Novalić.

Federacija BiH, odnosno BiH, ide u novo kreditno zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u iznosu od milijardu KM, potvrdio je premijer.

– U to idemo iz više razloga, ne zbog likvidnosti, koja je u FBiH potpuno zadovoljavajuća najmanje još 6-7 mjeseci. Ja vam moram reći da ni prvu tranšu nismo potpuno potrošili. Jedan od razloga što u to idemo je što se ne zna kad će pandemija stati. Znači, može biti neki scenarij kada će nam zaista trebati novac, a ne možete ga dobiti onda kada ga zatrebate. MMF će postaviti uvjete da se vratimo reformama, a to su zakoni o doprinosima, dohotku… Ali nema onih uvjeta koji govore da će kontrolisati zapošljavanje – potcrtava Novalić.

Javnu administraciju Federacija smanjiti ne može, napominje premijer, jer je od 127.000, na njenom nivou zaposleno 6.700 ljudi, prenose Vijesti.ba.

– Moja Vlada je sa 7.300 broj uposlenih smanjila na 6.700. Dalje je problem na kantonima i općinama. Tamo je za 5-6 hiljada porasla administracija. Mi smo smanjili broj uposlenih u javnim preduzećima – 2.500 u Elektroprivredi, 790 u rudnicima, 320 u Telecomu, 790 u Željeznicama. Mi smo zaista smanjili javni sektor. Ali imate čitav komunalni, zdravstveni i školski sistem na kantonima, tu broj i dalje raste – konstatuje Novalić.

Isplata penzija ne može doći u pitanje, uvjeren je predsjednik Vlade FBiH.

– Zato smo penzije i prebacili u budžet. U nekom scenariju, može doći u pitanje i isplata plata za službenike, ali penzije imaju prioritet. To je i razlog zašto smo PIO smjestili u budžet, da taj dio ne može doći u pitanje – dodaje Novalić.

Bez novog zakona o radu, koji je, kako je pojasnio, već odavno u parlamentarnoj proceduri, plate se ne mogu smanjivati. Čak i ako pada budžet.

Kada su u pitanju izmjene zakona o doprinosima, ističe kako je jučer poslao urgenciju da se on na oba doma Parlamenta FBiH uvrsti 15. oktobra.

– To je ključni zakon. On već dvije godine leži na parlamentu. Kreiran je 2015. U nekom stanju prije korone, proračuni su govorili da se mi odričemo 380 miliona KM. To nije beznačajan novac u rukama poslodavaca. Znači, mi smo pristali da 380 miliona KM manje novca usisavamo u budžet, zato što smo već imali i tekuću likvidnost i suficit – rekao je Novalić.

Nije se složio s tvrdnjama sindikata da minimalna plata treba biti 1.000 KM. To nije realno, kaže Novalić.

– No, uvjet za povećanje minimalne plate jeste novi zakon o doprinosima, koji će obaveze na neto sa 72 spustiti na 49. I kad vi imate novu, veću minimalnu platu, ne smije poslodavac platiti veće obaveze. Ako bismo mi danas povećali minimalnu platu za 100 KM, svaki poslodavac platio bi 72 KM više poreza. I to bi bio novi prihod FBiH na ovakvom nesigurnom vremenu. Mi to ne želimo. Povećati sad minimalnu platu bilo bi samoubistvo, FBiH bi zapravo dobila veće prihode, a ne tražimo ih – dodaje Novalić.

Na pitanja voditeljice dotakao se i stanja na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

– Ja sam bio pacijent na Podhrastovima, to funkcionira besprijekorno. Ja dosad nikad nisam bio u bolnici, ovo je bio prvi put, i vidio sam da je to jedna organizacija za svaku pohvalu – naglašava Novalić.

Migrantska kriza je, dodaje, državni problem, a Federacija bi bila jako sretna da joj država kaže: “Nama treba 50 miliona od vas da rješavamo migrantsku krizu”.

– I mi bismo to rado uradili. Ali da mi idemo graditi, pa nismo za to kompetentni. Da mi kontroliramo granice, nemamo za to potencijala. Mi to ne želimo. Mislimo da je to razgradnja države. Mi jasno ne možemo zatvoriti oči na migrantsku krizu. Mi smo ovdje to uredili sa kasarnama. Očekuje se da to Federacija rješava. Ona to može riješiti, ali bi željela da ne ode dalje od plaćanja cijene tog problema da ga država rješava – poručio je Novalić.

Autor: Vijesti.ba