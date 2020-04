Novalić: Niko ne može očekivati podršku preko leđa penzionera

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da teret krize neće ići preko leđa penzionera te korisnika invalidnina i drugih najugroženijih kategorija. To su najranjivije kategorije, i zdravstveno i socijalno, i niko ne smije misliti da je važniji prioritet od njih.

– S obzirom na to da se u nekim krugovima pojavljuju razne ideje, želim da budem prilično jasan po ovom pitanju. Nedopustivo je da iko traži smanjenje penzija i invalidnina kako bi se uštedio novac i preusmjerio drugdje. Vlada će napraviti radikalne rezove u administraciji i cijelom javnom sektoru, javnoj potrošnji, finansiranju političkih stranaka, zadužit ćemo se – i sav taj novac usmjeravamo prema ekonomiji. Penzioneri su već preuzeli dovoljan dio tereta krize time što im nismo u prilici povećati penzije i ove godine, jer to zaslužuju i jer smo to radili prošlih godina – poručio je Novalić.

Dodao je da će Vlada Federacije uplatiti novac za doprinose svim ugroženim radnicima u realnom sektoru te preko biroa osigurati naknade svima onima koji ostanu bez posla.

– To je već ogroman teret, ali preuzimamo odgovornost i sve su oči okrenute prema nama. Vlada KS dala je odličan primjer nižim nivoima vlasti kada je preuzela na sebe isplatu minimalnih plaća za sva preduzeća koja su zatvorena zbog restrikcija. Ovo je problem za cijelo društvo i svi treba da se uključe, ali ne preko leđa najugroženijih – rekao je Novalić.

