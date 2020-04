Novalić: Jedini smo u regionu prihvatili obavezu da podržimo sve ugrožene firme

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da je Zakon o ublažavanju negativnih posljedica pandemije ili tzv. anti-korona zakon kreiran na temelju najboljih praksi, analiza i kapaciteta u ovom trenutku u FBiH.



-Vlada FBiH će platiti doprinose za sve firme koje imaju pad prometa od 20%. To znači da nismo ograničili mjere na pojedine djelatnosti, već ćemo podržati sve firme i radnike koji budu pogođeni. Jedina smo vlada u regionu, koja se već obavezala podržati sve ugrožene firme. U ostalim zemljama je to ograničeno po sektorima. U Sloveniji mogu dobiti pomoć poljoprivrednici i samozaposleni, i to ako u martu imaju pad prihoda od 20%, a u aprilu i maju čak 50% – ističe Novalić.

Kaže da se kada se porede mjere Vlade FBiH sa onima u Hrvatskoj, prešućuje činjenica da je Hrvatska, jednako kao i Sjeverna Makedonija, preuzela obavezu minimalne plate i doprinosa samo za tri sektora: ugostiteljstvo, smještaj i transport, a ne za sve. Što se tiče Srbije i Crne Gore, vlasti još uvijek nisu usvojile zakonske akte, te se poređenja vrše na temelju medijskih informacija, često i špekulacija.

-Vlada FBiH je i jedina vlada u regionu koja je ukinula privrednicima da moraju plaćati porez na dobit unaprijed (akontacija). U drugim zemljama se samo odlaže plaćanje ili se privremeno oslobađa plaćanja. Ukidajući ovu obavezu, ostavili smo u privredi značajna sredstva. Ukinuli smo i obrtnicima obavezu plaćanja akontacije poreza na dohodak, država neće firmama obračunavati zatezne kamate za kašnjenja, niti će se voditi upravni i sudski postupci dok traje nesreća – navodi federalni premijer.

Dodaje i da je Stabilizacijski fond 500 miliona, a da će Garantni fond pokrivati potencijal od oko 400 miliona plasmana malim i srednjim preduzećima.

-Ali u ovu cifru koja ide ekonomiji treba uključiti i sva ova sredstva koja će ostati privrednicima, kroz rasterećenja i poreske olakšice. Jednostavno kazano, država mnogo toga neće uzeti, a još više će dati. U takvoj situaciji, gdje svim snagama stajemo iza privrede i radnika, niko nema pravo tražiti da se režu penzioni i drugi fondovi i da se taj novac preusmjerava poslodavcima. To nije ni socijalno ni na bilo koji drugi način ispravno, niti održivo – zaključuje premijer Novalić.

Autor: Fena