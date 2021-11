Nogometaši BiH kao četvrti u grupi okončali najlošije kvalifikacije za SP

Večerašnjim porazom u Zenici od Ukrajine (0:2), nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je kao četvrta u grupi D kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, koje su i najlošije kvalifikacije za bh. tim od kako sudjeluje u kvalifikacijama.

“Zmajevi” su, naime, ove kvalifikacije okončali sa samo jednom pobjedom i sedam bodova, čime su ostvarili slabiji učinak nego i u kvalifikacijama za SP 2002. godine, kada su osvojili osam bodova. Tada su bili upisali i dvije pobjede.

– Generalno sam zadovoljan željom i borbom. Svi igrači koji su dobili minutažu, trčali su, borili se…Nismo zaslužili poraz 0:2- kazao je na press-konferenciji nakon utakmice selector bh. tima Ivaylo Petev. On je napomenuo kako je večeras bilo i grešaka, ali da je zadovoljan nastupom kombinovanog tima.

– Ne mogu sam sebe ocjenjivati. Ja i stručni štab dali smo sve od sebe da napredujemo i mislim da smo to napravili. Jedini incident koji smo napravili, bio je u subotu. Ali, ne možemo ništa vratiti. Svaka čast momcima koji su večeras igrali. To je jedini put kojim treba ići, a to želja, borba… a mi kvalitet imamo. Veliki smo neuspjeh pretrpili u subotu, ali kvalitet imamo. Vi ste to vidjeli svojim očima – odgovorio je Petev na pitanje da li se može nadati boljim igrama i rezultatima.

Smatrao je, kaže, nakon što su u subotu izgubili šanse za plasman u baraž da je u redu da pruži priliku igračima koji su manje igrali, kako bi se uvjerio u njihov kvalitet. Na pitanje da li se nada da će voditi ekipu i u kvalifikacijama za naredno evropsko prvenstvo, nije odgovorio direktno.

– Moramo napraviti analizu i vidjeti šta je najbolje za tim. Moramo vidjeti šta i kako – kazao je Petev.

Petev je ušao i u otvorenu svađu s nekim kolegama-novinarima, a insistirao je da ne želi previše govoriti o “slučaju Miralem Pjanić”.

– Razgovarali smo i naša je zajednička odluka da on ne igra večeras. To je sve što ću kazati ovog puta. Previše ga cijenim kao igrača i čovjeka – kazao je Petev, koji je podvukao kako u narednom ciklusu računa na sve igrače pa i na Pjanića.

Konačna tabela grupe D: Francuska 18, Ukrajina 12, Finska 11, BiH 7, Kazahstan 3 boda.

Baraž su, osim Ukrajine, izborili Rusija, Portugal, Italija, Švedska, Vels, Turska, Sjeverna Makedonija, Austrija, Poljska, Češka Republika i Škotska.

Autor: Fena