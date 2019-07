Nobelovka Trumpu pričala o mrtvim roditeljima, a on je pitao “Gdje su oni sada”

Predsjednik SAD Donald Trump je u Ovalnom uredu primio dobitnicu Nobelove nagrade, jezidsku aktivisticu Nadiju Murad iz Iraka, a snimka njihovog kratkog razgovora ubrzo je postala viralna.

Njegova reakcija na Muradino obraćanje, kao i pitanja koja je postavio zgrozili su društvene mreže.

Murad je u svom obraćanju Trumpu kazala da, uprkos tome što je ISIL otišao iz Iraka, kurdske i iračke vlasti još uvijek ratuju oko kontrole nad područjem gdje su živjeli Jezidi te ga je pozvala da intervenira.

„Vi možete riješiti naš problem danas. Sada nema ISIL-a, ali mi se ne možemo vratiti jer se kurdska i iračka vlast međusobno bore oko toga tko će kontrolirati moje područje. I mi se ne možemo vratiti ako ne možemo zaštititi svoje dostojanstvo, svoje porodice“, rekla je Murad.

„Ali ISIL je otišao“, rekao je kratko Trump.

Murad mu je rekla i da je ISIL ubo njenu mamu i šestoro braće. Trump je na to pitao: „Gdje su oni sada?“

Murad je odgovorila: „Ubili su ih. Nalaze se u masovnim grobnicama u Sinjaru“.

No to nije bilo sve. Trump je Murad pitao i zašto je dobila Nobelovu nagradu.

„Jer nakon što se ovo sve dogodilo nisam odustala. Pobrinula sam se da svi saznaju da je ISIL silovao hiljade jazidskih žena. To je bio prvi put da je žena iz Iraka izašla i progovorila o tome što se dogodilo“.

Trump je potom odgovorio: „Stvarno? To je prvi put?“

„To je prvi put“, odgovorila je.

„Znači, ti si pobjegla?” rekao je Trump.

Ona je odgovorila: „Da, ali ja još uvijek nemam svoju slobodu jer nijedan ISIL-ovac nije došao pred sud“, rekla je Murad.

