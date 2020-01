Njujork tajms tvrdi: Imamo snimak kako iranska raketa obara ukrajinski avion

Njujork tajms je objavio snimak na kom se, kako navodi, vidi iranska raketa koja obara ukrajinski avion sa 176 putnika i članova posade.

Video čiju je autentičnost potvrdio Njujork tajms, navodno pokazuje kako iranska raketa pogađa avion iznad Paranda.

U pitanju je lokacija u blizini aerodroma u Teheranu, odakle je prestao da se emituje signal ukrajinskog aviona prije nego što se srušio.

Kada je raketa oborila avion došlo je do male eksplozije, ali avion nije eksplodirao, već je letio narednih nekoliko minuta i počeo da se vraća ka aerodromu, piše Njujork tajms.

Zapaljeni avion, koji je do tada prestao da šalje svoj signal, letio je ka aerodromu prije nego što je eksplodirao i ubrzo se srušio, pokazali su video snimci Tajmsa.

Vizuelni i zvučni tragovi na snimku se podudaraju sa informacijama o letu i satelitskim snimcima područja u blizini gdje se avion srušio.

Kanadski premijer Džastin Trido rekao je sinoć da je iz više različitih obavještajnih izvora dobio informaciju da su ukrajinski “boing 737”, u kom su većina bili državljani Kanade, oborili Iranci.

Ove navode Teheran je negirao, a iransko Ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo Kanadu da podijeli informacije koje posjeduje.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9