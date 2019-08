Njujork: Pucanje gasova iz auspuha izazvalo paniku (VIDEO)

Policijska uprava Njujorka je saopštila da je pucanje izduvnih gasova iz auspuha jednog motocikla u prolazu izazvalo paniku i da su se ljudi panično razbježali s Tajms skvera.

Policija je prošle noći objavila na Tviteru da “nema napadača na Tajms skveru. Samo je pucanje izduvnih gasova iz auspuha motocikla zvučalo kao oružana vatra”.

Policija je primila niz poziva uznemirenih građana da dođe i interveniše, i apelovala da se ne paniči uz poruku: “Područje Tajms skvera je vrlo bezbjedno!”

Centar Menhetna gdje je i taj trg, glavno je turističko odredište Njujorka.

Stanovništvo je zastrašeno zbog pogibije 31 čovjeka u dva oružana napada u Teksasu i Ohaju prošlog vikenda.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy