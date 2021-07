Njemački mediji: Inzko nije imao drugog izbora

“U Bosnu i Hercegovinu je u petak 23. jula stigao talas olakšanja. Razlog: Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Austrijanac Valentin Inzko, je nakon dugog oklijevanja konačno odlučio kriminalizirati poricanje ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti, kao i veličanje ratnih zločinaca”, piše Erich Rathfelder u članku objavljenom na internet stranici njemačkog lista Die Tageszeitunga (taz), prenosi Deutsche Welle.

“Inzkova odluka je izazvala nezadovoljstvo i zaprepaštenje u Republici Srpskoj, a srpski članovi Skupštine RS otvoreno su odbili da priznaju Inzkovu odluku.

Ponašanje političara upravo iz tog entiteta visokom predstavniku nisu ostavili drugog izbora”, navodi se dalje u tekstu:

„Inzko je tokom svog desetogodišnjeg mandata godinama pokušavao uvesti promjenu zakona, ali sve njegove napore blokirali su srpski nacionalisti kao i nacionalisti iz drugih etničkih grupa”, piše autor i nastavlja:

“‚Za to vrijeme situacija se još pogoršala i sada potpuno izmiče kontroli’, napisao je Inzko u svojoj izjavi. Obični građani sve više vjeruju u teorije zavjere da zločini u Srebrenici i drugim mjestima nisu ni postojali. To bi moglo dovesti samo do mržnje i novog nasilja, jer su laži o istoriji uvijek manipulisale ljudima. Govor mržnje i veličanje ratnih zločinaca otrov su za društvo i spriječavaju miran razvoj. Zbog toga se odlučio da koristi takozvane Bonnske ovlasti, rekao je Inzko za taz. […]

Ovaj instrument se nije koristio decenijama. Ali sada, prije dolaska novog visokog predstavnika, Nijemca Christiana Schmidta, Inzko je ponovo iskoristio ovaj instrument. Već mjesecima je jasno da bi novi visoki predstavnik trebao djelovati odlučnije prema, prvenstvo, nacionalistima. Ali kakav bi to trebao da bude priitisak konkretno, još uvijek nije jasno. Ono što je, s druge strane, sve jasnije, jeste da Berlin i Washington u Bosni i Hercegovini i na cijelom Balkanu žele djelovati zajednički. Tome se protive Rusi i Kinezi, koji su prije nekoliko dana željeli ukinuti Ured visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a. ‘Ali to im nije uspjelo zbog glasanja drugih članova, 13 naprema 2’, kaže Inzko za taz.

Rusija godinama pokušava proširiti svoju uticaj na Balkanu uz podršku nacionalističkih partija i političara, kako bi zaustavila širenje NATO-a i EU. S Mađarskom, Slovenijom i Bugarskom, Vladimir Putin je čak pronašao i pomoćnike u zapadnom savezu. Logično je i da Viktor Orbán i Janez Janša podržavaju srpske nacionaliste u Bosni.

Ali, šta će se dogoditi ako Srbi odbiju da se povinuju odluci visokog predstavnika i uklone slike ratnih zločinaca iz parlamenta Republike Srpske? Onda bi on, između ostalog, morao aktivirati državno tužilaštvo u Banjaluci, objašnjava Inzko u razovoru za taz. Ali sudstvo nije nezavisno.

Kratkoročno gledano, sukob se neće riješiti, ali za sada je postavljen pravni okvir koji niko ne može zanemariti, zaključuje na kraju razgovora za taz Inzko.”

Autor: Deutsche Welle