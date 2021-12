Njemačka u 2022. mijenja niz pravila i propisa, ovo su najvažnije promjene

Još je petnaestak dana do kraja 2021. godine. Puno je promjena koje su već napravljene i koje će utjecati na sve potrošače u Njemačkoj, bilo da se radi o većem porezu na CO2, višoj minimalnoj plaći ili skupljoj poštarini, piše Savezni njemački auto-klub (ADAC).

U nastavku donose neke od važnijih promjena.

Benzin i dizel postaju skuplji

Porez na CO2 povećat će se u 2022. godini. Umjesto 25 centi po toni emitiranog ugljikovog dioksida, plaćat će se 30 centi. To će, između ostalog, utjecati na cijene goriva, ali ne toliko kao početkom 2021. Prema izračunima ADAC-a, benzin i dizel će vjerovatno poskupjeti za oko jedan i pol cent po litri zbog cijene CO2.

Kako bi se malo ublažili rastući troškovi, naknada za udaljenost ili put na posao za poreznu prijavu s 21 kilometra povećana je za pet centi pa će od 2022. godine iznositi 35 centi po kilometru. Putnici s niskim primanjima koji ne plaćaju porez na dohodak dobivaju bonus na mobilnost od 5 ct/km od 21. kilometra.

E-recept i e-bolovanje

Od 1. januara elektronički recept bit će obavezan za liječničke ordinacije. Oni koji imaju zakonsko zdravstveno osiguranje dobit će QR kod na svom pametnom telefonu ili na papiru. Međutim, primjenjuje se prijelazno pravilo: obaveza se odnosi samo na liječničke ordinacije koje su tehnički za to osposobljene.

Od 2022. godine moći će se podnijeti zahtjev za bolovanje elektroničkim putem. Zdravstvene ustanove obvezno šalju elektroničke potvrde o nesposobnosti za rad (eAU) zdravstvenim osigurateljima. Od srpnja 2022. godine bolovanje će se od zdravstvenih osiguranja poslodavcu slati samo elektroničkim putem. To znači da ubuduće više ne bi smjela vrijediti obaveza zaposlenika da predoči liječničku potvrdu.

Korona-bonus

Poslodavci do 31. marta svojim zaposlenicima mogu isplatiti neoporezivi korona-bonus u iznosu od najviše 1500 eura. Jedan od preduvjeta je da se novac koristi za ublažavanje dodatnog opterećenja uzrokovanog korona-krizom i da se isplaćuje uz plaće. Oko milion zaposlenika u javnom sektoru u saveznim zemljama najkasnije do marta dobit će neoporezivu posebnu isplatu od 1300 eura. Šegrti, pripravnici i studenti zaposlenici u ovoj djelatnosti dobivaju korona-bonus od 650 eura. U Hessenu se posebno pregovaralo o bonusu, gdje državni službenici dobivaju 1000 eura.

Što se medicinskih sestara tiče, trenutačno se razgovara o bonusu do 3000 eura. Još se čeka odluka nove vlade o iznosu i datumu isplate.

Nema više karata u vozu

Za sada još uvijek možete kupiti kartu u vozu od osoblja Deutsche Bahna kada je voz već krenuo. Od 1. janura to više neće biti moguće jer od tada se papirne karte više neće izdavati na licu mjesta. Alternativa je digitalna karta koja se može rezervirati do deset minuta nakon polaska na internetskoj stranici bahn.de ili u aplikaciji. Preduvjet je da se između stanice na kojoj ste ušli u voz i stanice na kojoj izlazite planira više od deset minuta putovanja.

Njemačka pošta

Zbog povećanja plaća i troškova Njemačka pošta (Deutsche Post) u novoj godini planira povećanje poštarine. Od 1. januara, primjerice, cijena standardnog pisma će umjesto dosadašnjih 80 centi biti 85 centi, cijena dopisnice će umjesto sadašnjih 60 centi biti 70 centi. Cijena pošiljki knjiga i pošiljki do 500 g će umjesto dosadašnjih 1.90 biti 1.95 eura. Knjige i pošiljke do 1000 g će umjesto 2.20 biti 2.25 eura.

Minimalna plaća

Zakonska minimalna plaća trenutno iznosi 9.60 eura po satu. Od 1. januara 2022. povećat će se na 9.82 eura, a 1. jula 2022. na 10.45 eura. SPD, Zeleni i FDP žele povećati minimalnu plaću na 12 eura po satu. Nakon jednokratnog usklađivanja neovisno povjerenstvo za minimalnu plaću trebalo bi odlučiti o eventualnom daljnjem povećanju – stoji u koalicijskom sporazumu.

Povrat na ambalažu

Od 1. januara obvezni povrat na ambalažu za piće odnosit će se i na ambalažu za sokove od voća i povrća koji su ranije bili izuzeti od pologa od 25 centi. Tako će ubuduće gotovo sve jednokratne plastične boce za piće podlijegati pologu, odnosno povratnoj naknadi. Stoga će se od 1. januara 2022. godine za nepovratne plastične boce za piće (do tri litre) u pravilu plaćati polog. Isto vrijedi i za limenke pića.

Plastične vrećice

Od 1. januara 2022. se planira zabrana stavljanja na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje (debljine od 15 do 50 mikrometara).

Vozačke dozvole

Prema uredbi EU, sve vozačke dozvole izdate prije 19. januara 2013. moraju se do 2033. zamijeniti za vozačke dozvole otporne na krivotvorenje. Za osobe rođene između 1953. i 1958. to zapravo znači da moraju požuriti sa zamjenom jer svoje vozačke dozvole moraju zamijeniti najkasnije do 19. januara 2022. godine. Međutim, budući da aplikacija može dovesti do dugog čekanja i kašnjenja zbog korone, Konferencija ministara prometa predložila je da se kazne ne izriču do 19. jula 2022. godine. Vlasnici starih vozačkih dozvola bi ipak trebali zakazati termin za zamjenu vozačke dozvole što je prije moguće.

Lakše do raskida ugovora

Svako ko sklopi ugovor na internetu moći će ga od 1. jula lakše raskinuti. Naime, od tog datuma takozvane dugoročne obaveze podliježu “gumbu” za otkazivanje, kojim korisnici mogu raskinuti svoj ugovor bez pisanja pisama za raskidanje ugovora. Ugovori koji se sklapaju od 1. marta također mogu imati otkazni rok od mjesec dana. Ako ga propustite raskinuti na vrijeme, ugovor se produžuje samo na neodređeno vrijeme, a ne na dvije godine pa ga lakše možete raskinuti u roku od mjesec dana.

Kraj ubijanju muških pilića

U Njemačkoj se godišnje u uzgajalištima ubije 45 miliona muških pilića koji su višak samo zato što ne nose jaja. No, tome će iduće godine doći kraj.

Od 1. januara 2022. godine primjenjivat će se novi zakon koji zabranjuje ovu praksu. Njemačka je prva zemlja na svijetu koja je poduzela ovaj korak. Kao što je bivši ministar poljoprivrede najavio prije nekoliko mjeseci, zbog toga će jaja vjerovatno poskupjeti nekoliko centi.

Povrat električnih uređaja

Ovisno o veličini trgovine i asortimanu, diskonteri i supermarketi morat će vratiti stare elektroničke uređaje, poput električnih četkica za zube, brijača ili mobitela – čak i ako su kupljeni negdje drugdje. Međutim, veći uređaji, kao što su stari televizori, mogu se predati samo ako se kupi novi uređaj. Internetski trgovci također moraju preuzimati i reciklirati elektronički otpad besplatno i na jednostavan način.

Porezi: veći osnovni dodatak

Porezni obveznici će 2022. imati nešto više neoporezivog novca jer će se osnovni neoporezivi iznos povećati za 204 eura. U slučaju da osoba nije vjenčana, odnosno nema bračnog partnera, porez na dohodak plaća se samo od oporezivog dohotka većeg od 9948 eura godišnje. U slučaju bračnih parova ili registriranih partnera iznos se udvostručuje na 19.896 eura.

Duže jamstvo za kupljene proizvode

Svako ko kupi proizvod za koji se kasnije pokaže da je neispravan ili ima grešku od 1. januara 2022. ima bolje uvjete za povrat proizvoda. Naime, proširenjem jamstvenog zakona neispravan proizvod se sad, umjesto u roku od šest mjeseci, može vratiti u roku od 12 mjeseci.

Povećanje dječjeg doplatka

Od 1. januara se neznatno povećava dječji dodatak uz dječji doplatak za porodice s niskim primanjima. Povećava se s 205 eura za 4 eura, na 209 eura mjesečno po djetetu. To vrijedi samo ako se 1. januara ne odluči o kratkoročnom povećanju dječjeg dodatka, navode u Ministarstvu porodice.

Električni automobili

Novi ministar privrede i zaštite klime Robert Habeck produžava značajno povećanu državnu subvenciju za električne automobile do kraja 2022. godine. Prema tome, kupci isključivo električnih automobila i dalje će dobivati ​​sredstva do 9000 eura u 2022. godini, dok će plug-in hibridi dobiti najviše 6750 eura.

Autor: Fokus.ba