Njemačka od danas u strogom “lockdownu”

Njemačka je danas ušla u oštar „lockdown“, zatvorila škole i manje bitne kompanije, u pokušaju da zaustavi nagli porast zaraza Covid-19.

Mjere će biti na snazi do 10. januara. Za Božić će doći do blagog popuštanja tako da će jedno domaćinstvo moći ugostiti do četiri člana uže porodice.

Zemlja je u srijedu prijavila 952 dodatnih smrtnih slučajeva i 23.427 slučajeva zaraze.

Druge evropske zemlje pooštrile su ograničenja uoči Božića, a Francuska je uvela noćni policijski sat.

Prema novim njemačkim mjerama, samo najvažniji objekti, poput supermarketa i banaka, moći će ostati otvoreni.

Restorani, barovi i zabavni centri zatvoreni su od novembra, a neka područja u zemlji sama su nametnula ograničenja.

Frizerski saloni su među radnja koje se moraju zatvoriti dok je zabranjeno pijenje alkohola na javnim mjestima, poput popularnih štandova kuhanog vina.

Od ostalih kompanija se traži da zaposlenicima omoguće rad od kuće.

Autor: Avaz.ba