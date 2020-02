Njemačka: Autom se zaletio u paradu, ima povrijeđenih

Srebrni Mercedes zabio se oko 14:30 sati u veću grupu ljudi tokom parade u njemačkom gradu Volksmarsenu.



Lokalna televizija Hessenschau javlja kako je najmanje 10 ljudi povrijeđeno, uključujući i malu djecu. Lokalni list Hessische Niedersächsische Allgemeine ipak javlja da je broj povrijeđenih 15.

Jedan svjedok ispričao je kako je vozač vozio, kada se zaletio u povorku, vozio još najmanje 30 metara.

Policija je rekla da je vozač automobila odveden u pritvor. Ne zna se radi li se o nesreći ili o terorističkom napadu.

Na licu mjesta su brojne ekipe hitne pomoći i policije.

Breaking: At least 15 injured, including children, after a car rams into a crowd at a Carnival Parade in Volkmarsen, Germany. Witnesses say the driver still was on the gas during the incident. A suspect has been arrested. pic.twitter.com/7gK37aAcZp