Nizozemska bez problema savladala Austriju u Amsterdamu i osigurala nokaut fazu

Nizozemska je na Johan Cruijff Areni u Amsterdamu pobijedila Austriju u drugom kolu grupe C Evropskog prvenstva, tako da je osigurala plasman u nokaut fazu prvenstva Starog kontinenta.

Rano je Nizozemska došla do prednosti, a u devetoj minuti David Alaba neoprezno je startovao na Denzela Dumfriesa i glavni sudija je pokazao na bijelu tačku. Siguran izvođač jedanaesterca za 1:0 bio je Memphis Depay.

Depay je mogao udvostručiti prednost Oranja u 24. minuti kada je sjajno ušao u šesnaesterac, no poslao je loptu malo pred gola. Fudbaler koji će napustiti Lyon ovog ljeta novu šansu imalo je u 40. minuti, ali pucao je previsoko.

Veliku priliku u finišu prvog dijela imao je i Georginio Wijnaldum, međutim izblokiran je. Stefan de Vrij je šutirao glavom u 61. minuti, ali odbranio je austrijski čuvar mreže. Dumfries je udvostručio prednost Nizozemske u 67. minuti. Ovo mu je bio drugi pogodak na Euru.

Austrija je do kraja pokušala doći do pogotka, a najbolju šansu imao je Alaba u 81. minuti kada je sa ruba šesnaesterca šutirao pored gola. Do posljednjeg sudijskog zvižduka promjene rezultata nije bilo.

Nizozemska – Austrija 2:0 (Depay 11′ – pen., Dumfries 67′)

Autor: SCsport.ba