“Nisam Bosanac, neću da budem Bosanac i niko me ne može natjerati na to”

Na upit novinara zašto mu smeta da ga se zove Bosanacem, Dodik je odgovorio da mu “nije ugodno” i da ga ne može niko natjerati da bude Bosanac

“Nisam Bosanac i neću da budem Bosanac i niko me ne može natjerati na to”, poručio je u Pressingu na N1 predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, te dodao:

“Gdje se pojavim, zovu me Milorad Dodik. Nisam Bosanac i neću da budem Bosanac i niko me ne može natjerati na to. Zašto bih ja prihvatio taj identitet. Moja domovina je Republika Srpska, a otadžbina Srbija”, kazao je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dalje je dodao da je često uspostavljana granica između Srbije i bh. entiteta RS.

“Kroz historiju je često puta uspostavljana granica RS i Srbije i šta je tu neprirodno? Bošnjački narod je zajedno, evo u BiH”, kazao je, između ostalog, predsjedavajući Predsjedništva BiH, gostujući na Pressingu.

Autor: Oslobodjenje.ba