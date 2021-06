Nikšić: Pozivam Crnogorce koji su glasali za Rezoluciju o Srebrenici da budu moji gosti

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić pozvao je zastupnike Skupštine Crne Gore koji su izglasali Rezoluciju o genocidu u Srebrenici da budu njegovi gosti u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

– Mi smo odavno postali zemlja apsurda, pa oni koji sve urade, pa i ukradu, da pobijede na izborima, čine sve da pokažu kako im osim velikih privilegija ništa drugo nije bitno. Ja se suzdržavam i nastojim da ono što im želim kazati kažem bez uvreda i pogrdnih riječi.

Međutim, zaista to nije lako nakon posljednjih izjava veličanja ratnih zločinaca i ovakve reakcije prema parlamentarcima u Crnoj Gori. Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država koja upravlja svojim granicama, a ne Milorad Dodik ili bilo ko drugi.

Republika Srpska je samo jedna od administrativnih jedinica u državi, u rangu drugog entiteta, Brčko Distrikta ili kantona u Federaciji BiH. Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine koji dolazi iz te administrativne jedinice, niti može niti ima ovlaštenja da bilo kome zabrani ulazak na bilo koji dio teritorije Bosne i Hercegovine.

Činovnik države BiH

– Štoviše, ovim putem koristim priliku da pozovem sve zastupnike crnogorskog parlamenta koji su glasali za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici da posjete Bosnu i Hercegovinu i da budu naši gosti u Sarajevu, Banja Luci ili bilo kojem drugom dijelu naše domovine. Svojim glasanjem su dokazali da su hrabri ljudi koji su zločin spremni nazvati pravim imenom i distancirati se od istog, za razliku od brojnih domaćih političara koji kukavički bježe od istine kako bi zadržali podjele i antagonizme na kojim njihove politike opstaju.

Dotičnog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine pozivam da konačno shvati da ne može pobjeći od činjenice da je činovnik države Bosne i Hercegovine od koje prima platu i uživa niz drugih beneficija. Nekada mi izgleda kao da mu je žao što je propustio priliku da stane uz rame onih koji su pravosanažnim presudama Međunarodnog suda pravde osuđeni kada su radili zločine.

Konačno pročitani

– Zato se sada na sve načine želi svrstati uz njih i falsificirati činjenice. Može Dodik sa istomišljenicima željeti koliko god hoće da negira činjenice koje svi koji smo to proživjeli znamo, a koje su utvrđene i pravosnažnim presudama Medunardnog suda pravde, ali to ih neće promijeniti. Zato je važno da se u Bosni i Hercegovini konačno donese Zakon kojim će se zabraniti negiranje genocida, da konačno jednom okončamo ovakve ispade političara koji to rade uvijek kada im zatreba da skrenu pažnju građana sa stvarnih životnih problema.

Mislim da su ipak konačno pročitani i da im ovaj put neće proći. Zato još jednom pozivam crnogorske parlamentarce da budu naši i moji gosti, a poruka negatorima genocida i promotorima fašizma je da im rušenje države i odnosa sa dobronamjernim susjedima ne može proći – No pasaran – zaključio je Nikšić.

