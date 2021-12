Nikšić potvrdio: Nema pregovora o Izbornom zakonu dok se kriza ne riješi

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić potvrdio je na press konferenciji da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zkaljučci NSRS.

Smatra da su zaključci Narodne skupštine Republike Srpske plod međunarodnog pritiska, jer je ranije najavljivano da će se odmah donijeti zakoni o prijenosu nadležnosti s državne na entitetsku vlast. Međutim, poručio je da je i to neprihvatljivo.

“Sada nisu doneseni zakoni, već zaključci koji će rezultirati zakonima i to je otvoreni udar na Bosnu i Hercegovinu. To je očito podrivanje institucija Bosne i Hercegovine te su to prvi koraci secesionističkog procesa. Neozbiljno je zabadanje glave u pijesak i praviti se kao da se ništa nije desilo”, istakao je Nikšić

Pozvao je međunarodne institucije da i one daju doprinos u deblokadi državne vlasti i onemogućavanju prijenosa nadležnosti.

“Smatramo da ne postoje uslovi za razgovor o izmjenama Izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Naravno da će SDP učestvovati u svim aktivnostima u insituticijama koji će imati za temu ukidanje neustavnih odluka NSRS i deblokadu institucija Bosne i Hercegovine. Tu ne zamrzavamo svoj status i dat ćemo svoj doprinos. Razgovor nema alternativu. Pažnja domaćih i međunarodnih aktera mora biti usmjerena na deblokadu državnih institucija i ukidanje zaključaka NSRS”, naglasio je.

Prema njegovim riječima, ova kriza je dostigla eskalaciju i ne vodi u dobrom pravcu. Najavio je i da će SDP formirati svoj pravni tim koji će se pozabaviti ovim problemima. Također je pozvao pravosuđe da reaguje.

“Za nas je vrlo važno da insistiramo na pravnom odgovoru i intervencijama pravosudnih organa. Očekujemo njihovu reakciju. I SDP će formirati pravni tim koji će formulisati precizan odgovor. Jako je važno da rad pravosuđa bude oslobođen političkog pritiska i utjecaja. Mora se beskompromisno ući u borbu protiv kriminala. Taj obračun će sigurno pokrenuti druge procese u Bosni i Hercgovini”, ocijenio je predsjednik SDP-a.

Dodao je da su međunarodnoj zajednici zahvalni na onome što rade, ali da se očekuje veći angažman međunarodne zajednice, posebno visokog predstavnika na rješavanju ove krize.

Na pitanje o mogućnosti da se u Bosni i Hercegovini sljedeće godine ne održe Opći izbori kazao je kako BiH ne smije biti u situaciji da bude bez izbora.

“Naravno je da je moguće da neko izbore bojkotuje. To nije nepoznata situacija u svijetu”, naveo je.

Autor: Nap.ba