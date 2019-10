NIKO NIJE HTIO DA USTUPI MJESTO TRUDNICI: Onda ih je VOZAČ naučio lekciju!

Jedan šaljivi video iz Kine postao je viralan, a prikazuje nažalost dobro poznatu situaciju iz gradskog prevoza.

Iako se ne zna koliko je snimak autentičan, on nas uči važnu lekciju iz prostojnosti, ljubaznosti i lepog ponašanja.

Snimak prikazuje autobus u kojem svi putnici sede, dok žena koja je očigledno trudna stoji.

I kako niko nije želeo da ustane, to je vidno uznemirilo vozača koji je uradio nešto urnebesno!

Naime, on je rešio da sam ustane sa vozačkog mesta u ustupi ga trudnoj ženi. Poseo je za volan i krenuo da joj objašnjava kako da vozi, kada je bezobraznim putnicima konačno svanulo da treba da ustanu, piše Magazin.ba.

Uskoro su svi želeli da ustupe mesto trudnici.

When you're pregnant in China, and they don't offer you a seat… pic.twitter.com/xuiopjuL0l