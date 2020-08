Nijemci masovno prosvjeduju protiv mjera, ima ozlijeđenih policajaca

Ukupno je 18 policajaca ozlijeđeno u rastjerivanju prosvjednika u Berlinu nakon što je policija prekinula veliki skup protiv mjera uvedenih radi suzbijanja koronavirusa, održan unatoč porastu broja novozaraženih, objavila je policija u nedjelju.

Trojica policajaca primljena su u bolnicu.

Organizatori skupa održanog u subotu nisu se pobrinuli da se slijede sigurnosne smjernice, rekao je policijski glasnogovornik za dpa.

Prosvjed od 20.000 ljudi

Policija je prekinula događaj kojemu je prisustvovalo oko 20.000 ljudi. Kad se neki od prisutnih nisu maknuli, policija je rekla da čine prekršaje, što je izazvalo viku prosvjednika.

Policajci su maknuli s pozornice nekoliko organizatora, na opću galamu okupljenih i primijenila silu kad jedna osoba nije htjela poslušati.

Međutim, ustrajna skupina ostala je ispred pozornice, a neke su policajci odveli ili prisilno uklonili s mjesta događaja.

Policija kaže da je oko 17.000 ljudi sudjelovalo u prvotnoj povorci kroz gradsko središte koja je završila kod gradske znamenitosti Brandenburških vrata.

Organizatori tvrde da se okupilo 1,3 milijuna ljudi.

Tužba protiv organizatora, malo ljudi nosilo maske, neki nisu imali ni maske

Policija kaže da je rasporedila 1100 pripadnika čuvara reda u subotu da nadgledaju događaj te da rastjeraju mnoštvo.

Podignut će tužbu protiv organizatora skupa koji se nisu držali sigurnosnih propisa, tvitali su.

Malo je okupljenih nosilo maske i pridržavalo se fizičke distance, kaže policija.

Prosvjednici su koračali kroz grad pozivajući na “slobodu” i “otpor” te uzvikivali da je “Pandemija koronavirusa najveća teorija urote”.

Mnogi su nosili znakove mjesta odakle su došli i zastave raznih njemačkih država.

U subotu su se okupili i protuprosvjednici, mnogi pod geslom “Bake protiv desnice” i vikali “Nacisti van” onima s glavnog skupa.

Policajci su sudionike suparničkih skupova držali odvojeno kako bi spriječili sukobe.

Političari osudili prosvjed: “To su covid idioti”

Glavni skup održan je uz geslo “Kraj pandemije: Dan slobode” a organizirala ga je inicijativa “Lateralno mišljenje 711”.

Nekoliko političara je iskazalo nerazumijevanje za održavanje prosvjeda i ukazalo na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju u Njemačkoj.

“Tisuće covid-idiota stvaraju u Berlinu drugi val: bez maski, bez razmaka. Oni ne samo da time ugrožavaju naše zdravlje nego i naše uspjehe u borbi protiv pandemije, a time i borbe za ponovno oživljavanje gospodarstva, obrazovanja i društva uopće. Potpuno neodgovorno”, poručila je preko Twittera Saskia Esken, predsjednica vladajuće Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD).

Demokršćanski političar iz savezne pokrajine Brandenburg Jan Redmann je ukazao na neodgovorno ponašanje prosvjednika u trenutku kada državni epidemiološki institut Robert Koch upozorava na porast broja zaraženih u Njemačkoj i opasnost od drugog vala pandemije.

“Ponovno imamo više od 1000 novih zaraza u Berlinu dnevno, a oni prosvjeduju protiv mjera? Moramo stati na kraj toj opasnoj gluposti”, poručio je Redmann preko Twittera.

U Stuttgartu je ista skupina više puta prosvjedovala protiv ograničenja koja je nametnula njemačka vlada radi suzbijanja virusa i kao potporu zaštiti temeljnih prava.

Za berlinski skup mobilizirani su stanovnici širom zemlje, rekao je berlinski senator Andreas Geisel za radio RBB navodeći da su na skup pozvane i neonacističke organizacije.

Zastupnici različitih političkih stavova na subotnje su događaje reagirali ljutito i sa zgražanjem.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn kritizirao je okupljene na prosvjedu jer se nisu držali zdravstvenih propisa, naglasivši uz to da imaju pravo prosvjedovati.

“Da, čak i u jeku pandemije prosvjedi trebaju biti dopušteni. Ali ne poput ovoga”, napisao je Spahn na Twitteru. Fizički razmak, zdravstvena i sigurnosna pravila te nošenje zaštitne maske služe tome da svi budu zaštićeni, rekao je, i jedino “razum, upornost i timski duh” mogu pomoći u pobjedi nad pandemijom.

Novi prosvjedi planirani i za vikend

Tijekom vikenda planirane su daljnje aktivnosti. Takvi se skupovi održavaju unatoč porastu broja zaraženih.

U protekla 24 sata zabilježeno je 955 novozaraženih, prema podacima instituta Robert Koch (RKI), nacionalnog centra za kontrolu bolesti, u subotu.

Broj umrlih dosegao je 9148, povećan za sedam dan prije.

Nove brojke pokazuju najviši dnevni porast novozaraženih od svibnja.

Ukupno se najmanje 209.653 ljudi u Njemačkoj zarazilo virusom, od početka prvog izbijanja.

#BREAKING: Huge protest now in #Berlin, #Germany. They demonstrante against #Corona and against the government and they refuse to wear masks. Also no distance rules!#protests2020 #COVID #Covid_19 #COVIDIOTS #COVIDIOT #CoronaVirusDE #lockdown #ZweiteWelle #1agosto #1agustos pic.twitter.com/xbL1DaEYhn