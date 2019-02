Nezdrav zrak u nekoliko gradova FBiH, najgore u Sarajevu

U Sarajevu indeks kvaliteta zraka 177, slijede Ilijaš s indeksom 174, Zenica 171, Tuzla 164 i Lukavac 155



U pojedinim gradovima u Federaciji BiH zrak je i ovog jutra okarakteriziran kao nezdrav, a najlošija situacija je u Sarajevu.

U Sarajevu je indeks kvaliteta zraka 177, slijede Ilijaš s indeksom 174, Zenica 171, Tuzla 164 i Lukavac 155, podaci su stranice “Zrak.ekoakcija“.

Zbog nezdravog zraka mogući su pojačani simptomi kod osoba s bolestima srca i dišnih organa, dok bi svi ostali mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Preporučuje se plućnim i srčanim bolesnicima te trudnicama, djeci i starijim osobama da smanje bilo kakve fizičke aktivnosti napolju, dok bi produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju trebalo da izbjegavaju svi ostali.

Zrak u Jajcu s indeksom kvaliteta 135 izmjerenim jutros u 7 sati okarakteriziran je kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, pa bi srčani bolesnici i oboljeli od bolesti organa za disanje, stari, trudnice i djeca trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka napolju.

Zrak je umjereno zagađen u Goraždu s indeksom 83, pa se osobama osjetljivim na zagađenje preporučuje da izbjegavaju boravak napolju i smanje naprezanje tokom boravka na otvorenom, jer im neke neke zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme.

Indeks kvaliteta zraka od 0 do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

Podaci objavljeni na ovoj internet-stranici prikupljeni su s mjernih stanica zvaničnih institucija u FBiH, rečeno je iz Udruženja “Eko-akcija” u Sarajevu.