Neymar dobio batine od cure koja ga je optužila za silovanje

Odmah nakon objave video koji prikazuje kako model Najila Trindade Mendes de Souza u hotelskoj sobi udara Neymara rukama, a on joj uzvraća nogama, postao je viralan.

Nogometaša je napala djevojka koja ga je optužila za silovanje. Video je izrezan tako da prikazuje kraj scene, a ne ono što joj prethodilo.

Najila je Neymara optužila za napad i silovanje tokom njihovog susreta 15. maja u Parizu, piše Index.

Snimka koja je isplivala prikazuje njihov drugi spoj i traje jednu minutu i pet sekundi. Kamera na fiksiranoj poziciji pokazuje samo donji dio kreveta na koji su odmah po ulasku u sobu legli Neymar i djevojka. U pozadini svira Every breath you take, megahit grupe Police.

U prvom dijelu snimke niko se od aktera ne vidi, ali čuje se kako prijateljski ćaskaju. Na 30. sekundi Neymar pita “Pa kako?”

Šest sekundi kasnije Neymar koji leži na krevetu opet pita “Pa kako?” Najila zatim legne na njega i u 39. sekundi snimke čuje se šamar.

Neymar na to govori: “Ne, ne, ne, ne, ne udaraj me, ne!”.

Najila odgovara: “Ne? Ti ćeš onda mene udariti, ha? Hoćeš li me udariti?”.

Zatim još razgovaraju i u 54. sekundi Najila ustaje i stoji ispred kreveta.

Neymar također ustaje s kreveta s mobitelom u ruci, ali zatim opet liježe.

U 57. sekundi Najila se spušta prema Neymaru, dva puta ga ošamari i baca predmet na njega govoreći: “Ali ja ću te udariti, znaš zašto ću te udariti, znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu”.

Neymar se od njenog napada brani tako da iz ležećeg položaja diže noge prema njoj.

Ovo je skraćena snimka situacije:

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6 — mx (@LeooMessi10i) 6. lipnja 2019.

Autor: Radiosarajevo.ba