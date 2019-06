Nevjerovatnim refleksima spriječila sina da padne sa stepeništa (VIDEO)

Nadzorna kamera snimila je trenutak kad je majka nevjerovatnim refleksima uspjela spasiti sina od pada sa stepeništa četvrtog sprata.

Snimak iz građevinske firme “Monserrate” pokazuje majku i njenog sina koji izlaze iz lifta s dostavljačem. Dok mama čeka nekoga da otvori vrata, znatiželjni dječak je hodao do ograde stubišta i vidi se kako stavlja ruke na ono što misli da je ploča od stakla, prenosi Avaz.ba

Zatim je izgubio ravnotežu i počeo padati, no njegova mama, za koju se čini da je na telefonu, baca se preko ruba ograde kako bi zgrabila sina, što joj je i uspjelo.

Srećom, majka je uspjela zadržati sina i vratiti ga na sigurno.

Incident se dogodio u srijedu u Kolumbiji. Snimak je postao viralan na društvenim mrežama. Neki su odmah pohvalili mamine reflekse, no bilo je i onih koji su je napali jer je bila na telefonu.

What a CATCH. Mom of the year. pic.twitter.com/kesqmacIK4