Nevjerovatni Mesi: Jednim potezom izbacio pet protivnika

U 16. prvenstvenoj utakmici koju je Leo Mesi (Messi) igrao ove sezone postigao je svoj 16. gol za pobjedu Barcelone kod Hetafea (2:1) kojom se Barcelona na vrhu odlijepila na pet bodova prednosti ispred Atletika te čak 10 više od Reala.

-Mi koji imamo priliku igrati u istoj ekipi s Mesijem, trebamo uživati u svakoj sekundi toga – izjavio je Luis Suarez nakon sjajne utakmice koju je argentinski čarobnjak odigrao protiv Hetafea.

Najimpresivniji potez na meču Mesi je izveo u 23. minuti. Proigravanjem Suareza, izbacio je pet protivničkih igrača. Urugvajski napadač je izašao sam ispred gola, ali nije pogodio.

Petnaest minuta kasnije Suarez se iskupio i udvostručio prednost Barcelone, koja je slavila pobjedu i izdvojila se na vrhu La lige.

WHAT IS THIS PASS FROM MESSI pic.twitter.com/RgcI74YRB9