Nevjerojatna brzina Bayernova dragulja: Kako je ovo stigao? Sprint u rangu Mbappea

Alphonso Davies (19) kanadski je nogometaš koji je stigao u Bayern 2019. s etiketom velikog talenta, možda i najvećeg koji je ikada stigao iz te sjevernoameričke države.

Davies je došao više kao krilo, ali u posljednje vrijeme ovaj rođeni Ganac ustalio se na lijevom beku, dok se David Alaba preselio u sredinu obrane.

Popularnog Phonzieja krasi nevjerojatna brzina, zbog čega je prava napast na lijevoj strani na oba kraja terena. Protivničkim obranama nije svejedno kada ga vide u trku, a opuštanja nema ni za napadače jer gotovo da i nema te prednosti koju Davies ne može dostići.

Pokazao je i to i protiv Union Berlina. Njihov napadač izlazio je, činilo se, u izglednu situaciju jedan na jedan. Međutim, dok se on snašao i primirio loptu, Davies se ispalio poput torpeda i učas stigao ispred protivnika, koji na kraju nije stigao ni uputiti udarac.

Davies je u pobjedi Bayerna 2:0 bio i najbrži igrač na terenu, izmjerena mu je brzina od 33,83 kilometra na sat. Kako to izgleda kad Phonzie uhvati brzinu

How long until Alphonso Davies becomes the best LB in the world? 👀 pic.twitter.com/saDGLAJq3i