NEVIĐENI SKANDAL: Trener Italije ušao u teren i prekinuo suparničku kontru

Catania, bivši talijanski prvoligaš sa Sicilije, sada igra u trećem razredu, Seriji C. Njihov trener Giuseppe Raffaele zaradio je kaznu zbog neobičnog razloga.

Naime, Raffaele je na utakmici između Catanije i Vibonesea ušao u teren kako bi spriječio suparnički kontranapad u sudačkoj nadoknadi, kada je njegova momčad imala vodstvo od 2:1.

Sudac mu je dodijelio crveni karton, a savez ga je naknadno kaznio s četiri utakmice na kojima mu nije dozvoljeno s klupe voditi momčad.

Catania coach sent off for tackling an opposition player during a counter-attack in a Serie C match pic.twitter.com/BaZSzjrk5N