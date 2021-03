Neum se priprema za početak sezone, hotele otvaraju 1. maja

Neum i turistički djelatnici pripremaju se za početak turističke sezone, hoteli bi svoja vrata trebali otvoriti početkom svibnja i nadamo se da će epidemiološka situacija biti povoljna, a sezona vrlo dobra, kazao je u razgovoru za Fenu načelnik Neuma Dragan Jurković.

– Dosadašnjih godina, kada je situacija bila normalna, pripreme bi u ovo vrijeme bile u punom zamahu, dok sada imamo, da tako kažem, stidljive pripreme, ali ipak očekujemo i nadamo se da će se u dogledno vrijeme situacija s koronavirusom smiriti i da će sezona biti uspješna – istaknuo je Jurković.

Prema trenutnim informacijama kojima raspolaže, hoteli bi svoja vrata trebali otvoriti od 1. maja.

– Sve to još uvijek ovisi o epidemiološkim mjerama i broju zaraženih. Prema informacijama hotelijera, postoje već neki upiti za rezervacije, ali sve oči uprte su u širenje koronavirusa, tako da službenih podataka još uvijek nemam – kazao je neumski načelnik.

Dodao je kako se već krenulo s promocijom Neuma s ciljem privlačenja turista.

– U zadnjih mjesec dana susreo sam se s gradonačelnikom Novog Sada i gradonačelnikom Beograda, te smo uspostavili jako dobre odnose i nadamo se da ćemo na tim temeljima graditi suradnju za dalje. Kroz iduće razdoblje, također u sklopu promocije Neuma i turizma u Neumu, planiramo obilazak i bh. gradova i opet ističem kako se nadam da će ova sezona biti jako dobra – naglasio je načelnik Jurković.

Dio turističkih djelatnika smatra da je prošla sezona bila uspješna, dok drugi dio smatra kako je ona bila prosječna.

– S obzirom na to kakvi su uvjeti bili, smatramo da je sezona na neki način bila uspješna iako se ne može usporediti s 2019. godinom. Ipak, ne bi bilo dobro ako bi se epidemiološka situacija pogoršala i ne znamo kako bi se s tim nosili, o toj opciji čak i ne razmišljamo i ne želimo se ni nadati da od ove sezone neće biti ništa. Ako se to na kraju dogodi, bit ćemo u jako teškoj situaciji u kojoj bez većih razina vlasti nećemo moći djelovati ni pomoći našim gospodarstvenicima – istaknuo je Jurković.

Što se tiče općinskog proračuna, 2020. godina bila je relativno stabilna.

– Punjenje proračuna za 2021. godinu za sada ide po planu, u projekcijama proračuna za ovu godinu u obzir smo uzeli situaciju s porezima, gdje smo imali niže planirane prihode, međutim nekim novim turističkim naknadama očekujemo povećanje prihoda unutar Proračuna, koji je veći u odnosu na prošlogodišnji – kazao je Jurković.

Istaknuo je kako Neum ima velike turističke kapacitete, ali i neiskorištene potencijale.

– Kao neiskorištene potencijale naveo bih zaleđe Neuma i razvoj ruralnog turizma, na koje se planiramo bazirati u jednoj strategiji jer za taj dio postoji sve više upita ljudi koji ovamo dolaze na ljetovanje i žele to maksimalno iskoristiti – naglasio je Jurković.

Načelnik je također napomenuo kako će veliku važnost za Neum u budućnosti predstavljati magistralna prometnica od Stoca.

– Dio završene magistralne ceste Stolac-Neum, odnosno puštanje u funkciju tunela “Žaba” pokazalo je koliko je ta infrastruktura važna i bitna. U narednih mjesec dana očekujemo završetak poddionice Broćanac-Prapratnica, tako da ćemo u funkciji imati 18 kilometara magistralne ceste od Hutova do Neuma. Završetak preostalih 10 kilometara do Stoca očekujemo negdje do kraja 2021. godine i to će nam uvelike pomoći, jer putna infrastruktura je jako važna i Neum se treba otvoriti prema unutrašnjosti, a godinama je bio prometno izoliran – istaknuo je Jurković.

Dodao je kako je za početak svibnja planirano i otvaranje novog hotela “Marea”, u kojem će, prema najavama vlasnika, biti zaposleni ljudi iz Neuma.

Autor: Fena