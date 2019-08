Nesvakidašnja situacija u BiH: Krenula za Minhen, pa zalutala u šumi

Hrvatica M. K. (35) imala je veoma buran povratak kući u Minhen iz Čelinca, jer se izgubila i u teškom je stanju pronađena u šumi udaljenoj nekoliko kilometara od glavnog puta na području Prijedora, saznaje Srpskainfo.

Moguća tragedija je izbjegnuta zahvaljujući požrtvovanoj reakciji pripadnika Policijskih uprava Banja Luka i Prijedor, kao i Uprave za policijsku podršku MUP Srpske.

U spasavanju Hrvatice učestvovao je veliki broj policijaca, ali i specijalna vozila, prenosi Hayat.ba.

Prema našim saznanjima M. K. trenutno boravi u Minhenu i tokom proteklih dana bila je u posjeti rođacima koji žive na području Čelinca.

– Ona se u utorak pozdravila sa njima i krenula kući prema Minhenu. Ubrzo nakon što je krenuli kući, ona je očito pogrešno skrenula i tada kreću njeni problemi – pojašnjava izvor Srpskainfo.

Ona je shvatila da se izgubila, ali je tek drugi dan telefonom pozvala rođaka iz Čelinca i rekla mu da sumnja da je na pravom putu i objašnjavala mu gde je skretala.

– Njen rođak je u srijedu prijavio policiji da se ona izgubila i da se nalazi na nepoznatoj teritoriju u šumi iz koje ne može da izađe. Ona je rođaku objašnjavala gdje je skrenula, kako sada izgleda priroda oko nje, međutim to njemu ništa nije bilo poznato i nije mogao da joj pomogne. Zbog toga se on odlučio da to sve prijavi policiji – rekao je naš sagovornik.

Nakon što je on policiji prijavio da se ona izgubila, odmah je organizovana velika potraga za njom.

– Na teren su odmah izašli policajci, kao i Uprava za podršku sa specijalnim vozilom za lociranje. Cijeli dan je trajala potraga i uspostavljan je kontakt sa njom kako bi je locirali i pokušali naći. Ona je sa vremenom sve teže i teže komunicilara sa njima, jer bila totalno dezorijentisana – pojasnio je izvor blizak istrazi.

On dodaje da je potraga prvog dana trajala skoro do ponoći, ali da su tada zbog mraka i teških uslova morali je obustavaiti.

– Odmah drugi dan ujutru je nastavljena potraga. Pripadnici PU Banjaluka su krenuli sa jedne, a njihove kolege iz Prijedora sa druge strane. Na sreću ovo je dalo rezultate i uspjeli su je locirati i pronaći u četvrtak oko 11.30 časova. Ona je već bila u veoma teškom stanju i na sreću da su je policajaci na vrijeme pronašli. Da je prošlo još vremena, ko zna šta bi se desilo – ističe naš sagovornik.

Prema njegovim riječima Hrvatica je pronađena je u šumi na udaljenosti od oko dva ili tri kilometra od regionalnog putu Banjaluka – Sanski Most.

– Nikome nije jasno kako je uspjela da završi u šumi prema Sanskom Mostu, ako je krenula prema Minhenu. Na počektu smo svi mislili da je na putu prema Gradiški, da je tu negdje pogrešno skrenuli. Međutim njen telefon je pokazivao skroz drugi pravac, što nam je bilo čudno – rekao je sagovornik.

On ističe da kada su je pronašli da se vidjelo da je bila uplašena i u strahu, ali i da joj je laknulo kada je vidjela policajce koji idu prema njoj.

– Mislim da više neće kretati na nepoznati put bez navigacije, ili bar da se pripremi da zna kojim putem treba ići – dodao je na kraju naš sagovornik.

Autor: Avaz.ba