Nermina Ćemalović: Više se ne radi o iseljavanju nego egzodusu iz USK-a

Iako još uvijek nije završen polugodišnji financijski obračun Zavoda za zdravstveno osiguranje Unsko-sanskog kantona vidljivo je manje prihoda u odnosu na planirana sredstava, značajno je manje i osiguranika na području kantonu što je uzrok odlaska stanovništva.

S budžetom većim od 100 miliona KM Zavod za zdravstveno osiguranje osnovni je finansijer javnog zdravstva u kantonu te je financijska stabilnost ove ustanove od presudnog značaja za funkcioniranje bolnica, domova zdravlja i ostalih zdravstvenih ustanova, prenosi Radiosarajevo.ba

Šestomjesečni financijski izvještaj pokazuje minus od 3,7 miliona KM, ali direktor Elvedin Sedić ističe da nema razloga za brigu jer je riječ o prihodima za prvih šest mjeseci te da očekuju da će se do kraja godine situacija popraviti i ispuniti plan ustanove.

Smatra da bi do kraja godine situacija trebala biti mnogo bolja nego je to sada slučaj, a to bi značilo da bi prihodi i rashodi bili onakvi kako je predviđeno Finansijskim planom, odnosno Zavod bi pozitivno poslovao.

Dio novca po osnovu ino doznaka je već evidentiran, a ukupan iznos i doznačena sredstva također će biti poznata krajem godine.

No očekivati je da će i po ovom osnovu pristizati sve manje sredstava jer Kanton sada napuštaju kompletne porodice, a time se i broj osiguranika u kantonu značajno smanjuje.

Da je ovo postao ozbiljan problem upozorava i ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović koja tvrdi da se više ne radi o iseljavanju nego egzodusu gdje cijele porodice napuštaju domove, a to je također udar i na ZZO gdje je 9.000 manje osiguranih.

“Dakle, u svim segmentima moramo biti zabrinuti i naći načine i kroz ove zaključke vidjeti kako zadržati mlade, kako zadržati sve profile jer statistički podaci govore da 33 posto visokoobrazovnog kadra odlazi od toga je 11,1 posto doktora medicine”, dodaje ministrica.

Prema podacima ZZO-a broj osiguranih osoba od 30. septembra 2018. godine do 30. juna 2019. godine smanjen je za 4.500, ali tu su različite kategorije zaposlene i nezaposlene osobe, učenici, studenti te članovi porodica osiguranika.

Autor: Radiosarajevo.ba / Fena