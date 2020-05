Neredi u SAD-u zbog smrti crnca. Zapaljena policija, pozvana Nacionalna garda

Diljem SAD-a traju veliki prosvjedi zbog smrti Georgea Floyda.

Riječ je o slučaju nenaoružanog crnca koji je priveden pod sumnjom da je kupnju platio nevažećim čekom u dućanu u Minneapolisu. U privođenju su sudjelovala četiri policajca, a jedan je Floydu nogom stajao na vratu. Čovjek se gušio i pokušao upozoriti policiju da nema zraka. Umro je na putu do bolnice.

Slučajni prolaznik snimio je cijeli slučaj, a snimka je izazvala val protesta diljem SAD-a. Žestoki prosvjedi nastavljeni su jutros, prenosi Index.

Zapaljena zgrada policije

Kako piše CNN, prosvjeduje se u pet gradova. U Minneapolisu su prosvjednici zapalili zgradu policije. Vlasti još uvijek procjenjuju kako pristupiti požaru u policijskoj postaji, kazao je za CNN načelnik vatrogasaca John Fruetel.

Gradske vlasti Minneapolisa pozivaju prosvjednike u blizini goruće policijske postaje da se povuku nakon što su “čuli nepotvrđene informacije da su plinovodi do Trećeg okruga presiječeni i da se u zgradi nalazi drugi eksplozivni materijal”.

U Kentuckyju je došlo do pucnjave.

Trump: Kad počinje pljačka, počinje pucnjava

Predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru.

“Bude li poteškoća, mi preuzimamo kontrolu. Kad počinje pljačka, počinje pucnjava. Hvala!”, napisao je Trump.

O cijelom slučaju oglasio se i Dalaj lama.

“Ovih dana vidimo mnogo diskriminacija na temelju boje kože ili religije. Postoje neki koji su čak i ponosni što mogu ubiti nekog”, rekao je Dalaj lama.

Šef policije ispričao se obitelji

Šef policije u Minneapolisu jučer se ispričao obitelji nenaoružanog crnca.

Šef policije Medaria Arradondo rekao je da je njegov odjel doprinio “deficitu nade” diljem Minnesote čak i prije smrti 46-godišnjeg Georgea Floyda u ponedjeljak.

“Potpuno mi je žao zbog boli, slomljenosti i traume koju je smrt gospodina Floyda ostavila na njegovu obitelj, njegove najmilije i našu zajednicu”, rekao je.

Četiri policajca iz Minneapolisa otpuštena su zbog Floydove smrti nakon što je objavljena snimka incidenta. Snimka pokazuje Floyda kako u lisicama leži na podu licem prema dolje, stenjući, moleći za pomoć i ponavljajući: “Molim vas, ne mogu disati”, prije nego što se onesvijestio. Ubrzo nakon toga umro je u bolnici.

Policajac Derek Chauvin, koji se sumnjiči da je Floydu gazio po vratu, dosad je imao 18 prijava podnesenih protiv njega.

U srijedu navečer prosvjednici u gradu su se sukobili s policijom koja je drugu noć zaredom upotrebljavala suzavac. Neredi, popraćeni pljačkanjem i vandalizmom, počeli su nekoliko sati nakon što je gradonačelnik Jacob Frey apelirao na tužitelje da podnesu tužbu protiv bijelog policajca koji je srušio Floyda na pločnik.

Šef policije rekao je da je većina prosvjednika bila nenasilna, no da je bila skupina prosvjednika koja je bila fokusirana na izazivanje nereda.

Ministarstvo pravosuđa reklo je da je istraga policijske umiješanosti u Floydovu smrt “najviši prioritet”.

Brat žrtve, Philonise Floyd, rekao je CNN-u da je umoran od toga da “gleda kako crni čovjek umire”. Rekao je da razumije bijes ljudi, no apelirao je na prosvjednike da ostanu mirni.

“Policiji poručujem da želim da sve odrade ispravno, da krenu raditi svoj posao kako treba, jer to dosad nisam vidio”, rekao je Floyd.

U srijedu, američki predsjednik Donald Trump nazvao je Floydovu smrt “vrlo, vrlo tužnim događajem” nakon što su ga mediji upitali za to.

Glasnogovornica Bijele kuće Kayleigh McEnany u četvrtak je apelirala na prosvjednike da prestanu s nasiljem i pljačkom.

“Svatko ima pravo prosvjedovati, nema sumnje u to, no to mora biti mirno… i u skladu sa zakonom”, rekla je Fox Newsu.

Ljudska prava

Ta afera podsjeća na slučaj Erica Garnera, također Afroamerikanca, kojeg su ugušili policajci bijelci u New Yorku 2014. Taj slučaj je pridonio pojavi pokreta Black Lives Matter.

Garnerove riječi dok je umirao, “Ne mogu disati”, postali su slogan pokreta Black Lives Matter koji skreće pozornost na val ubojstava Afroamerikanaca od strane policajaca koji koriste neopravdanu smrtonosnu silu.

Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet rekla je da američke vlasti moraju poduzeti mjere kako bi spriječile policajce od ubijanja nenaoružanih Afroamerikanaca.

“Uloga koju kod takvih smrti ima duboko ukorijenjena i raširena rasna diskriminacija mora biti pomno razmotrena i riješena”, izjavila je.

Peticija na stranici Change.org koja poziva vlasti da uhite i osude četvoricu policajaca dobila je više od 1,1 milijun potpisa do četvrtka ujutro.

Grad je identificirao četvoricu policajaca pod imenima: Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao i J. Alexander Kueng.

Nije rečeno koji je policajac sa snimke prikliještio Floydov vrat, no lokalni mediji kažu da se radi o Chauvinu.

Chauvinov odvjetnik, Tom Kelly, rekao je Reutersu da nema što izjaviti glede incidenta.

2007 godine Chauvin je dobio opomenu zbog kršenja policijske politike snimanja i pravila uporabe kamera, sudeći prema disciplinskim dosjeima, prenosi Index.hr.

The Minneapolis Star Tribune također piše da je Thao bio jedan od dvojice policajaca tuženih zbog pretjerane upotrebe sile. Slučaj je riješen izvansudskom nagodbom za 25 tisuća dolara, po novinama.

