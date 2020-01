Neprepoznatljivi Conor McGregor na suočavanju: Bit će krvi…

Conor McGregor i Donald Cerrone odradili su press konferenciju pred borbu koju će imati 18. januara.

McGregor nikada nije bio mirniji na jednoj press konferenciji. Iskazao je veliko poštovanje prema Cowboyju, ali je obećao i da će ga nokautirati,prenosi sportsport.ba.

“Spreman sam za borbu. Postavio sam velike ciljeve u novoj godini”, počeo je Conor i nastavio je o protivniku:

“Teško je ne iskazati poštovanje prema Donaldu. Ima moje puno poštovanje, ali 18. januara će biti krvi u oktagonu. Ipak, to neće biti loša krv. Prognoza? Bit će nokaut”, rekao je McGregor.

Cerrone je presretan zbog predstojeće borbe.

“Idem u pet rundi i jedva čekam subotu. Ovo je borba koju sam čekao. Conor je izumirajuća vrsta boraca i jedva, jedva čekam”, istakao je Cerrone.

Podsjetimo, ovo je povratnički meč Conora McGregora nakon godinu i po dana i duel protiv Cerronea privlači ogromnu pažnju.

