Nema nijednog razloga da Kosovo bude primljeno u Interpol

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da će na zasjedanju Generalne skupštine Interpola u oktobru ukazati na to da ne postoje ni policijski, ni politički, ni pravni razlozi da Kosovo bude primljeno u tu organizaciju.

Stefanović je rekao da Srbija već temeljno radi na sprečavanju prijema Kosova u tu policijsku organizaciju sa partnerima, ali i sa zemljama koje su na prošlom zasjedanju Generalne skupštine Interpola radile protiv interesa Srbije.



“Hoćemo da ih uvjerimo da ne postoje ni policijski, ni politički, ni pravni razlozi za prijem Kosova u Interpol, da ne možemo na taj način da narušavamo integritet Interpola jer bi to nanijelo štetu ugledu te policijske organizacije”, rekao je Stefanović za Televiziju Prva.



On je dodao da će borba biti teška, jer nije u pitanju samo Priština, već i svjetske sile koje su priznale nezavisnost Kosova i koje zajedno sa Prištinom lobiraju za prijem u Interpol.



“Oni žele da privremene prištinske institucije budu primljene u što više međunarodnih organizacija kako bi time podržali nezavisnost”, rekao je Stefanović.



On je ocijenio da je Srbija već postigla napredak u odnosu na prošlogodišnje glasanje u Interpolu i istakao da je kampanja za predstojeće zasjedanje počela 21. novembra 2018. godine, dan nakon što je završeno prethodno glasanje.

Autor: Vijesti.ba