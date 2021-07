Nelson: SAD žele da BiH uspije, Rusija sije podjele

O sankcijama vezanim za Zapadni Balkan, crnoj listi SAD-a kao i napretku BiH, ali i podjelama u emisiji Dobar dan BiH sa ambasadorom SAD u BiH, Ericom Nelsonom.

Prošlog mjeseca Bijela kuća je objavila važno ažuriranje izvršne naredbe u vezi sa sankcijama vezanim za zapadni Balkan.

Nelson kaže da predsjednik Biden jasno želi jaču odlučnost kako bi se podržala stabilnost i napredak svih zapadnobalkanskih država. Izvršna naredba je trebala biti ažurirana i predsjednik Biden ju je ojačao uključujući faktore korupcije kao kriterije za uvođenje sankcija i geografsko proširenje. Modernizirao je režim također.

Proces je vrlo sličan onome što je postojalo i prije. Kako će se sankcionisani pojedinci birati ovisi od rada i saradnje agencija u SAD-u. Ne govorimo ni o kakvim hipotetičkim određenjima ni uključivanjima, ali čim novi pojedinci budu sankcionirani, mi ćemo to i objaviti – kazao je ambasador, piše Hayat.ba.

Pojašnjava da su ove sankcije izraz moći SAD i odlučnosti SAD da podrži napredak na zapadnom Balkanu i da se čvrsto bori protiv onih koji podrivaju stabilnost na Zapadnom Balkanu i njegovih zemalja.

Predsjednik Biden je geografski ažurirao izvršnu naredbu i uključio je Albaniju jer se ona suočava sa istim izazovima kao i ostale zemlje koje su bivše republike SFRJ. Ažurirao je sankcije da bi korupciju, što je kako znamo destabilizirajući faktor. Smatramo je prijetnjom za nacionalnu sigurnost zemljama širom svijeta, da podriva demokratiju, da je prijetnja ljudskim pravima, da djeluje protiv legitimnih američkih firmi i režim sankcija je također ažuriran da bi mu svrha bila da osigura podršku svim međunarodnim sporazumima, uključujući Prespa sporazum. Sankcije su ojačane tako da uključuju pojedince koji daju podršku onima koji destabiliziraju zemlje Zapadnog Balkana, uključujući članove porodice – kazao je Nelson.

Što se tiče novog visokog predstavnika Christiana Schmidta, Nelson je kazao da SAD podržava kancelariju visokog predstavnika kao važne i jake funkcije.

Drago nam je da vidimo da je Schmit dobio široku podršku članica ambasadora upravnog odbora PIC-a, uz jedan izuzetak, a to je Ruska federacija. Svi članovi PIC-a koji snažno podržavaju Schmidta unaprijed se raduju njegovom angažmanu u BIH, kako bi omogućio svijest lokalnih lidera koji moraju pokazati napredak BiH ka konačnom okončanju međunarodne supervizije, a to okončanje nije arbitražno. Napredak je, međutim, vrlo slab i vrijeme je da se fokusiramo na ono što je potrebno preduzeti u smislu reformi koje će ojačati funkcionalnost BiH i pokazati da je Mirovni sporazum u potpunosti implementiran. Radujemo se njegovom dolasku i novoj energiji koju će donijeti u ovaj proces i zaista smo zahvalni visokom predstavniku Inzku na njegovoj službi. On je obnašao ulogu uz veliku posvećenost i predanost i želimo mu svako dobro, ali i radujemo se i konkretnim rezultatima – rekao je on za Hayat.

Dodaje da je za SAD je vrlo važno da se potvrdi da su zločini koji su se desili u Srebrenici činjenica. Pokušaj da se prekvalifikuje ono što se desilo šteti žrtvama, preživjelima i napretku zemlje u koracima ka boljoj budućnosti. Presude su usmjerene na pojedince, ne na čitav narod. Mora se osigurati da se zločin nikada ne ponovi ni prema kome.

Kada je riječ o prijateljstvu predsjednika Bidena sa BiH, Nelson smatra da je njegovim dolaskom na čelo SAD-a moguće vidjeti ponovno definisanje prioriteta koji su usmjereni na napredak BiH, jer će ona biti jedna od pet evropskih zemalja koja će primiti direktnu donaciju vakcina od SAD.

To je jak pokazatelj našeg istinskog prijateljstva prema građanima BiH. Želimo da BiH uspije. Znamo iz decenije iskustva da smo samo kroz zajedništvo jači – govori on.

Rusija godinama pokazuje svoju naklonost Srbiji, i to je obostrano. Međutim, kada pomažu Srbiji najčešće odmažu BiH. Nelson kaže da se Rusija vidljivo suprostavlja bilo kakvoj vrsti napretka.

Građani su godinama imali priliku vidjeti kako Rusija sije podjelu, ne samo u BiH, već u cijeloj regiji. Rusija ne podržava napredak BiH ili drugih zemalja Zapadnog Balkana, ka jakoj i efikasnoj integraciji u okviru Evropske zajednice. Međutim, mi u SAD BiH vidimo u Evropi, kao dio Evrope koja podržava slobode i mir i želimo vidjeti konkretan napredak u BiH, integrisan u euroatlansku zajednicu, vrijednosti, demokratije, slobode i poštivanje ljudskih prava. Te vrijednosti su nešto što dijelimo sa građanima BiH. Međutim, standardi u BiH nisu na nivou standarda euroatnanske zajednice. Iz tog razloga SAD snažno podržavaju napredak. Izjavili su da će se protiviti uspjehu BiH u smislu napredovanja ka integraciji. Rusija također ne vidi nikakav problem u vezi sa korupcijom koji podriva uspjeh u BiH. SaD i Biden su rekli vrlo jasno da će biti posvećeni borbi protiv korupcije – rekao je Nelson za Hayat.

Autor: Vijesti.ba