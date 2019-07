Neidentificirani leteći objekt srušio se i eksplodirao iznad Kipra

Neidentificirani leteći objekt srušio se i eksplodirao na teritoriju Sjevernog Kipra, potvrdile su lokalne vlasti.

U javnosti su se zatim pojavile glasine da je riječ o protuavionskoj raketi, dok drugi tvrde da je u pitanju izraelski vojni avion, oboren tokom sinoćnjeg napada na Siriju.

– Prema prvim informacijama, objekt koji je izazvao eksploziju je ili letjelica koja je nosila eksploziv, ili je u pitanju raketa – izjavio je ministar vanjskih poslova Sjevernog Kipa Kudret Ozeraj.

Vlasti Sjevernog Kipra, koji je pod turskom kontrolom, zasad nisu zvanično potvrdile da li ova letjelica pripada njihovim oružanim snagama.

Incident se desio ubrzo nakon što je sirijska protuzračna odbrana presrela napad na Damask iz Izraela.

Eksplozija se čula kilometrima, a brda na koja je projektil pao su se zapalila.

Predsjednik turskog djela Kipra Mustafa Akindži (Akindzi) ocijenio je da je incident povezan s vojnim operacijama na Bliskom istoku, ali je dodao da će vojna istraga utvrditi šta je u pitanju.

– Očigledno je da to nije poteklo s našeg teritorija. To je jedna od loših strana rata u regionu koji se preliva – rekao je Akindži.

#UPDATE: Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl