Nedim Sladić: Kada nam se u BiH vraćaju ljetne temperature

Nakon pravih ljetnih temperatura, u Bosnu i Hercegovinu je stiglo osvježenje, a hladnije i nestabilno vrijeme zadržat će se i tokom predstojećeg vikenda.

Prema riječima, Nedima Sladića, meteorologa, u naredna dva dana nad BiH kružit će vlažan i nestabilan zrak koji će uzrokovati pljuskove praćene grmljavinom, javlja Faktor.ba.

”Danas se padavine očekuju i na jugu Hercegovine koja je do sada bila pošteđena kiše. Naglasio bih da na većem dijelu centralne Bosne, kao i na sjeveru i sjeverozapadu neće biti puno padavina kao na istoku i sjeveroistoku zemlje, naročito uz granicu sa Srbijom. Temperature zraka su niže od prosjeka za ovo doba godine i one će se zadržati do ponedjeljka”, kaže.

Na pitanje, kad nam se ljeto ponovo vraća, Sladić odgovara kako već u ponedjeljak nastupa razvedravanje.

”Prvog dana naredne sedmice oslabit će visinska ciklonska aktivnost nad našim područjem, što će biti uvjet da se atmosfera stabilizira. Dnevne temperature će porasti, a već od utorka imat ćemo ponovo ljetne vrijednosti kada će temperature rasti do 32 stepena u Hercegovini, a u Bosni do 29 stepeni Celzijusa. U srijedu je još moguće kratkotrajno zahlađenje, ali ono što bih naglasio jeste da ćemo od ponedjeljka do kraja jula imati prave ljetne temperature”, naglasio je Sladić.

Autor: N1 BiH