Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović je, nakon otkazivanja današnje sjednice tog doma, izjavio novinarima da je jedan broj zastupnika odlučio ne doći na posao “jer im je zabranjeno negirati raskomadana ljudska tijela, prekopane grobnice, razbacane kosti, što je sve dokazano u sudskom procesu i okarakterisano kao genocid”.

Po njegovim riječima, oni neće da dođu na posao “jer im je zabranjeno da dalje uznemiravaju porodice preživjelih“.

– Ne možemo se praviti da je sve u redu, ne možemo se praviti da pParlament nije blokiran. Blokiran je, i to je blokiran iz ovog razloga, zato što je neko zabranio da se riječima prekopavaju masovne grobnice – kazao je Magazinović.

Dodao je da je politička odluka Kolegija da se to jasno kaže neodržavanjem sjednice, a ne fingiranjem da je sve u redu, jer ništa nije u redu.

– Smatram da imamo mnogo veći problem ovdje od toga da li će neko izgubiti jednu dnevnicu. Imamo problem koji se očituje u tome da ljudi neće da dođu na posao jer im je zabranjeno da negiraju genocid. Da im se zabranjuje da svojim riječima ponovo prekopavaju masovne grobnice i stavljaju sol na ranu preživjelih. Zato ne dolaze na posao – kazao je Magazinović.

Po njegovim riječima, da je neki zakon u pitanju, vjerovatno bi se i Kolegij drugačije odnosio spram ovoga i ušao u salu.

– Ali mi imamo mnogo veći problem nego što je to da li će neko dobiti ili neće dobiti jednu dnevnicu. Mnogo ozbiljniji, mnogo opasniji. I to što oni koji ne dolaze na posao pokušavaju to minimizirati, pa kažu mi ćemo raditi ali nećemo ući u salu, nije to tako. To je mnogo opasnije od toga – smatra Magazinović.

Kaže da je njemu u 21. vijeku frapantno da neko ne dolazi na posao zato što mu se zabranjuje da svojim riječima čini praktično novi zločin.

