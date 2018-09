Navijački neredi kod Mostara, ima povrijeđenih: Huligani blokirali saobraćaj autima i kombijima

Naknadno je medijima rečeno, kako je ovaj sukob brzo stavljen pod kontrolu, ali da u sukobima ima ozlijeđenih osoba

Kod naselja Potoci i Drežnica, sjeverno od Mostara, došlo je do sukoba između navijačkih skupina. Kako saznaje Bljesak.info s terena, navijači od kojih su neki bili i maskirani, su blokirali cestu s desetak automobila i dva kombija.

Navijači su prijetili i fotografu Bljeska koji je slikao sukob, te su ga gađali predmetima.

Policija je intervenirala, te je ubrzala usporeni promet, kako ne bi došlo do većih sukoba. ”Za sada nemamo informaciju između koga je došlo do sukoba. Obje navijačke skupine su na putu, pa je najvjerovatnije došlo do međusobnog sukoba. Ali još uvijek nemamo provjerene informacije tko je točno sudjelovao. Ekipe su na terenu, te će utvrditi je li nastala i kolika šteta, te tko je sudjelovao u sukobu”, rečeno je za Bljesak.info iz Operativnog centra MUP-a Hercegovačko – neretvanske županije.

Naknadno je medijima rečeno, kako je ovaj sukob brzo stavljen pod kontrolu, ali da u sukobima ima ozlijeđenih osoba,prenosi Depo.ba

Inače, susreti desetog kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine igraju se ovog vikenda. Zrinjski igra u Bijeljini protiv Radnika, dok Velež igra u Živinicima. Navijačke skupine oba kluba su se uputile bodriti svoje klubove, no već su u putu izbili neredi, tako da je moguće očekivati ih i danas.

Podsjetimo, prije dvije noći došlo je do tučnjave huligana u Ulici maršala Tita u Mostaru. U ovoj tučnjavi su dvije osobe ozlijeđene.