Navijač utrčao na teren i udario Ronalda, Portugalac mu umalo vratio

Nogometaši Juventusa ostvarili su pobjedu u okviru 6. kola grupne faze Lige prvaka na gostovanju kod Bayer Leverkusena.

Pobjeda je ostvarena sa 2:0, a golove su postigli Cristiano Ronaldo u 75. minuti, te Gonzalo Higuain koji je postigao gol u sudijskoj nadoknadi.

Ipak, zanimljiv i pomalo čudan detalj desio se po završetku utakmice, a koji je uveliko naljutio Ronalda.

Naime, dok se pozdravljao sa svojim i protivničkim igračima, jedan navijač je utrčao u teren, čini se kako bi se fotografisao sa Portugalcem.

Na kraju je sve ispalo kao napad na Ronalda jer ga je navijač uhvatio za vrat i udario laktom, nakon čega je Ronaldo pobijesnio i krenuo na njega, ali se jako brzo suzržao.

Old Ronaldo would’ve defended his fans and taken a picture, new Ronaldo tells them to jog on pic.twitter.com/ZLX8iHdzyU