Natprosječne temperature u decembru, snijeg tek naredne godine

Maksimalne temperature zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine izmjerene do 18. decembra bile su iznadprosječne, ali nisu prevaziđeni apsolutni rekordi zabilježeni u 130 godina mjerenja u BiH, kazao je Feni predstavnik Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

Međutim, istako je da su na meteorološkim stanicama Gradačac, Livno, Tuzla i Zenica 15. i 17. decembra nadmašeni dnevni maksimumi za te datume.



Govoreći o snježnim padavinama, kazao je da ih građani mogu očekivati tek naredne godine, osim slabog i povremenog snijega samo na visokim planinama centralne Bosne.



Dodao je da je od petka, 20. decembra, izgledno pogoršanje vremenskih prilika koje će se zadržati do 23. decembra te da se padavine u vidu kiše očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne, a najintenzivnije u Hercegovini. Od 23. do 31 decembra prognozira se nešto stabilniji period s povremenim padavina širom BiH.



Nadprosječne temperature, naglasio je, za taj period godine prognoziraju se do 27. decembra, kada se jutarnje vrijednosti u Bosni očekuju od 4 do 9 stepeni, a u Hercegovini od 9 do 13, dnevne će biti ujednačene širom zemlje i kretat će se od 11 do 16 stepeni.



Najavio je da je od 28. do 31. decembra izgledan umjeren pad temperatura zraka, očekivane vrijednosti jutarnjih temperatura kretat će se od -2 do 3 u Bosni, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 4 do 9, na jugu do 13 stepeni.

