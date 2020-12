Nasilni prosvjedi u tvornici Iphonea u Indiji, razbijali urede i stakla šipkama

POLICIJA u Indiji uhitila je više od 100 radnika koji su krenuli nasilno prosvjedovati zbog, kako tvrde, neisplate plaća u tajvanskoj tvornici Iphonea blizu Bangalorea.

Snimke na društvenim mrežama pokazala su razbijene nadzorne kamere i staklene panele, razbijena svjetla i zapaljeni auto.

Radnici tvrde da nisu u potpunosti isplaćeni četiri mjeseca te da su prisiljeni raditi dodatne smjene. U izjavi novinskoj agenciji AFP tvrtka se nije pozvala izravno na pritužbe radnika, ali je rekla da su “incident izazvali ljudi nepoznatih identiteta izvana koji su upali i oštetili objekt te da nije jasno koje su im bile namjere”.

Bangalore, glavni grad južne indijske države Karnatake, indijsko je tehnološko središte.

Nasilje je započelo u trenutku kada je oko 2000 radnika iz noćne smjene napuštalo zgradu tvrtke u Narsapuri u subotu, piše Times of India. Tisuće su krenule u nasilni prosvjed razbijajući prostorije tvrtke, direktorske urede, uništavajući namještaj montažne jedinice i razbijajući stakla i vrata šipkama.

Zamjenik glavnog ministra države Karnatake, CN Ashwathnarayan, osudio je “bezobzirno nasilje” i rekao da će njegova vlada osigurati da se situacija “brzo riješi”.

“Osigurat ćemo da sva prava radnika budu propisno zaštićena i da se sva njihova davanja razriješe”, tvitao je.

Jedan sindikalni čelnik rekao je za novine Hindu da je u tvornici bilo “brutalnog iskorištavanja”.

“Državna vlada dopustila je tvrtki da se ogriješi o osnovna prava”, rekao je Satyanand, koji koristi samo jedno ime.

Prema lokalnim medijima, tvornica zapošljava oko 15.000 radnika, a većina je ugovorena putem tvrtki za zapošljavanje.

Apple nije odmah odgovorio na BBC-jev zahtjev za komentarom, ali je ranije rekao da uvjete rada na stranicama dobavljača shvaća vrlo ozbiljno.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh