NASA upozorava: Dim iz australijskih požara napraviće krug oko cijelog svijeta

NASA upozorava da će dim iz australijskih požara napraviti barem jedan “puni krug” oko cijelog svijeta i vratiti se ponovno na područje iznad Australije.

Naučnici iz NASA-e su putem podataka sa satelita analizirali dim i aerosole koji dolaze iz požara u Australiji. Uočili su da je dim iz požara s kraja decembra proputovao “pola planete” i uticao na kvalitetu vazduha u drugim zemljama, piše CNN.

Dim došao do Južne Amerike

“Do 8. januara 2020. dim je prešao pola planete. Došao je do Južne Amerike i iznad tog područja izazvao maglovito nebo te raznobojne zalaske i izlaske Sunca”, rekli su iz NASA-e i dodali kako je dim uzrokovao “ozbiljne probleme s kvalitetom vazduha” na Novom Zelandu.

“Zbog specifičnih vremenskih uslova, visokih temperatura vazduha i slabe vlažnosti, došlo je do neobično velikog broja incidenata uzrokovanih pirokumulonimbusima (pyrCbs), odnosno do oluja nastalih uzdizanjem pepela i dima, a koje uzrokuju požare”, rekli su iz NASA-e.

Vatreni oblaci

Pirokumulonimbusi, takozvani vatreni oblaci, podižu dim 16 kilometara visoko u stratosferu, iz koje on može proputovati hiljade kilometara daleko od svog izvora i uticati na atmosferske uslove širom svijeta.

Nicolas Bellouin, klimatolog sa Univerziteta Reading, rekao je za CNN da nije tako neuobičajeno da čestice požara putuju svijetom, no da je koncentracija onih nastalih u australijskim požarima takve prirode da bi mogla uticati na kvalitet vazduha drugdje u svijetu, uključujući u Čileu i Argentini.

Podsjetimo, Australijom već mjesecima haraju razorni požari. Do sada je u njima poginulo najmanje 28 ljudi, a samo u državi Novi Južni Vels uništeno je ili oštećeno više od 3000 domova.

A fleet of NASA satellites 🛰️ working together has been analyzing the aerosols and smoke from the massive fires burning in Australia.https://t.co/93geNvCBnU pic.twitter.com/ZedZ199lvJ