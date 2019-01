Narednih dana u BiH oblačno sa snijegom i kišom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa snijegom na istoku, sjeveroistoku Hercegovine i u Bosni. U ostatku Hercegovine kiša. Intenzivnije padavine na sjeveri i istoku Hercegovine, kao i ponegdje na jugozapadu i zapadu Bosne.



U ostatku zemlje padavne slabog do umjerenog intenziteta. Visina novog snježnog pokrivača uglavnom od 2 do 10, lokalno od 15 do 25 cm. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni.

U srijedu, 23. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom u Hercegovini, a na zapadu i sjeverozapadu Bosne sa slabim snijegom ili susnježicom. Tokom dana djelimično razvedravanje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 3 do 8, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U četvrtak, 24. januara, u Bosni će biti pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Bosne se očekuje snijeg. Padavine slabog do umjerenog intenziteta. Jutarnja temperatura iznosit će od -7 do -1, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od -2 do 3, na jugu od 6 do 10 stepeni.

U petak, 25. januara, bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni se očekuje snijeg, a u Hercegovini povremena i slaba kiša. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 5 do 15, lokalno do 20 cm. Jutarnja temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od -4 do 1, na jugu od 3 do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena