Narednih dana temperature iznad 20 stepeni, neće biti padavina

U BiH će danas će biti promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima i malo toplije.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 19, na sjeveru i jugu oko 21, na planinama od 11 stepeni Celzijusovih.

Puhat će slab i promjenljiv vjetar.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u većini krajeva preovladava pretežno sunčano vrijeme, a dosta je maglovito po kotlinama.

U ponedjeljak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama će biti i magle. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U utorak će u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne oblačnije može biti na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20°C.

U srijedu će u Bosni prije podne se prognozira dosta magle i niske naoblake. Od sredine dana postepeno naoblačenje. U Hercegovini veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Naoblačenje u Hercegovini u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje od 18 do 21°C.

