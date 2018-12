Narednih dana temperature do minus 13 stepeni u BiH: Hoće li padati još snijega?

Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Krajem dana ili u večernjim satima padavine slaba i prestaju. Dnevne temperature od minus tri do dva, na jugu od pet do 11 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Drugog dana vikenda u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano, a u ostatku BiH jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje do kraja dana. Jutarnje temperature od minus osam do minus tri, na planinama do -13, na jugu od nula do pet, a dnevne od minus tri do tri, na jugu od četiri do devet stepeni.

Oblačno vrijeme sa slabim snijegom u većem dijelu Bosne i slabom kišom u Hercegovini očekuje se i u ponedjeljak.

Jutarnje temperature od minus šest do minus jedan, na jugu od jedan do šest, a dnevne od minus tri do tri, na jugu od tri do osam stepeni.

I u utorak očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od minus sedam do minus jedan, na jugu od nula do pet, a dnevne od minus dva do dva, na jugu od četiri do devet stepeni.

U srijedu u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnje temperature od minus sedam do minus jedan, na planinama do -12, na jugu od nula do pet, a dnevne od minus jedan do tri, na jugu od šest do deset stepeni Celzija.