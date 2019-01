Narednih dana očekuju nas nove sniježne padavine, posebno će biti hladno u petak

U BiH danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana ili u večernjim satima snijeg ili susnježica se očekuje u većini područja. Na sjeveru i sjeverozapadu Bosne je moguća i kiša.

Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5, na sjeverozapadu Bosne do 7 stupnjeva.

U srijedu će biti oblačno vrijeme sa snijegom. U Posavini i Krajini je moguća i kiša. U Hercegovini sa kišom i snijegom. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -1 do 4, na jugu od 2 do 6 stupnjeva.

U većem dijelu BiH u četvrtak se očekuje snijeg. Ponegdje na sjeverozapadu Bosne i jugu Hercegovine je moguća kiša. Očekivana visina novog snježnog pokrivača uglavnom od 2 do 10, ponegdje do 15 cm. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 2 do 6 stupnjeva.

U petak, pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva ponegdje u Bosni sa slabim snijegom, a u Hercegovini sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a najviša dnevna od -5 do 1, na jugu od 1 do 5 stupnjeva.

Visina snijega u 7 sati (cm): Bjelašnica 107, Han Pijesak 63, Ivan Sedlo 31, Sokolac 29, Srebrenica 24, Čemerno i Mrkonjić Grad 18, Sarajevo 14, Tuzla 13, Zenica 12, Bugojno 11, Rudo 9, Višegrad 8, Doboj 6, Bihać 5, Bosanski Novi i Sanski Most 4, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.