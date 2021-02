Narednih dana najavljene proljetne temperature

Meteorolozi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas u Bosni najavljuju djelomično vedro. Prije podne po kotlinama će biti magle i niske naoblake. U Hercegovini veći dio dana oblačno.

U jutarnjim satima lokalno može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u Hercegovini u večernjim satima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna između 3 i 9, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U srijedu u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena naoblaka. Prije podne po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4 na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14 stepeni.

Maksimalna temperatura

U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14 stepeni.

U periodu do 7. februara prevladavat će stabilno vrijeme, a povremene i slabe padavine moguće su u ponedjeljak i utorak u Hercegovini i centralnim predjelima Bosne. Od 8. do 16. februara prognozira se nestabilno vrijeme praćeno padavinama širom zemlje.

Do 10. februara bit će toplije od uobičajenog za ovaj period godine. Prognozirane jutarnje temperature u Bosni između 1 i 6 u Hercegovini još toplije između 3 i 8, a maksimalna kretat će se od 8 do 13 stepeni.

Promjena temperaturnog režima i osjetniji pad temperatura zraka očekuje se od 11. februara. Vrijednosti minimalnih temperatura u Bosni kretat će se od -8 do -3, u Hercegovini od -2 do 3 stepena. Maksimalne temperature zraka u Bosni između -3 i 2, te od 0 do 5 stepeni u Hercegovini.

Biometeorološka prognoza

Uz postepenu stabilizaciju vremenskih prilika, opšta slika će se poboljšavati sa odmicanjem dana.

U unutrašnjosti će nešto duže zadržavanje magle i naoblake prije podne, osjetljivim osobama uzrokovati slabije poteškoće.

Na jugu, većim dijelom dana uz povećanu oblačnost i povremene padavine, što bi kod meteoropata moglo dovesti do tegoba u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije. Sa noćnim satima, u cijeloj zemlji bi trebalo biti ugodnije.

Poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, naročito tokom jutra i večeri.

Autor: Avaz.ba