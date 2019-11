Narednih dana kiša, stiže nam i snijeg

Jutros preovladava umjereno ili pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. Tokom dana naoblačenje. Poslije podne ili krajem dana slaba kiša se očekuje u Hercegovini. U večernjim satima kiša u većini područja.

Ponegdje na sjeveru Hercegovine padavine mogu biti i intenzivnije. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Oblačno sa kišom i snijegom preovladavat će u narednim danima, dok se razvedravanje očekuje za vikend.

Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini. Poslije podne i dio večeri kiša u većini područja. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i većini područja. U Krajini uglavnom bez padavina. Poslije podne i u večernjim satima na planinama je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu 13, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 18 stepeni.

U subotu u većem dijelu Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku zemlje, prije podne, oblačno sa slabom kišom povremeno. Poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Autor: Fokus.ba