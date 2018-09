Napušeni građanin BiH napravio haos u Zagrebu, vozio 150 km/h u krivom smjeru

Bahatost E. H. (25), vozača Opel Astre s tablicama Bosne i Hercegovine, dok se pod utjecajem opijata u ponedjeljak 15-ak minuta prije podneva vozio iz smjera Vrapča prema Črnomercu u Zagrebu kulminirala je jurnjavom u suprotnom smjeru od čak tri kilometra, tokom kojih je skrivio dvije saobraćajne nesreće, povrijedio dvoje ljudi i potom se dao u bijeg.

Umjesto da stane, pričeka policiju i pozove Hitnu pomoć, E. H. koji je i sam lakše povrijeđen bježao je kao muha bez glave, trčeći punom brzinom nešto više od kilometra do ulice Dubravica i restorana Diogenes, piše Jutarnji.hr.

No, zahvaljujući građanima Zagreba koji su svjedočili stravičnom sudaru u Gajnicama, gdje mu se vozilo nakon frontalnog sudara zapalilo, odbjegli vozač brzo je uhvaćen.

Svjedoci jurnjave odmah su upozorili da je takve sulude poteze mogao učiniti neko pijan ili nadrogiran, a prema prvim informacijama vozač je prošao alkotest, no priznao je da je “pušio marihuanu”.

Posljedice nesreće su strašne. Dvoje unesrećenih prevezeno je u KBC Sestre milosrdnice. Jedna je osoba teško povrijeđena te ima po život opasne povrede glave i trbušne šupljine.

“Astra je vozeći se u suprotnom smjeru do nas dojurila, po mojoj slobodnoj procjeni, barem sa 150 km/h i zabila se u auto koji se uključio na Aleju i koji je doletio u moj bočni dio. I onda imam što vidjeti. Ja zarobljen u autu jer me pogodilo neko crijevo u glavu, a dečko iz Astre izlazi van i doslovno trči kao zec prema Podsusedu. Vozač iz Seata nije mogao izići van nego tek uz pomoć djelatnika Hitne. Bio je to jeziv prizor. Nastala je panika. Osjetiš nemoć u jednom trenutku”, ispričao je za Jutarnji list vozač Ubera koji je u kobnom trenutku u svome VW Polu bio zaustavljen na semaforu.

“Pacijent ima krvarenje u mozgu što je zasad neoperabilno. No hitno je operiran zbog krvarenja u trbušnoj šupljini gdje su mu stradale krvne žile oko crijeva. Operacije je uspjela, a pacijent je inače na respiratoru i pokušavamo ga stabilizirati”, kažu doktori.

Vozač će biti priveden u policijsku stanicu na obradu. Kazneno će odgovarati za izazivanje prometne nesreće s teškim povredama te zbog bijega s mjesta nesreće, a u prilog mu neće ići ni niz pritom učinjenih prometnih prekršaja.