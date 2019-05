Napisali prijatelju da neće doći u školu jer su bolesni: Samo pola sata kasnije bili su mrtvi (VIDEO)

Dva dječaka, 14-godišnjak i 13-godišnjak, preminuli su jučer nakon ‘ozbiljnog incidenta’ u porodičnoj kuću u Sheffield u Engleskoj.

Njihovih četvero braće i sestara, među kojima i jedna beba, odvedeni su u bolnicu i van životne opasnosti su. Po djecu je stigao čak i helikopter.

Samo pola sata prije smrti, dječaci su prijatelju poslali poruku preko konzole Nintendo Svitch.

“Nećemo danas doći su školu jer smo bolesni”, pisalo je u poruci, koju je pokazala sestra prijatelja preminulih dečaka, piše Oslobođnje.ba.

Ubrzo nakon što su poslali poruku, policija iz Yorkshire dojurila je do porodične kuće u Sheffield gdje su dječaci živjeli. Komšije su ispričale kako su vidjeli da odmah po dolasku policije i hitne pomoći bolničari iznose djecu na nosilima. Dok su ih iznosili, panično su pokušavali oživjeti jednog od njih, prenosi B92.

Ostala djeca, koja imaju 11, 10 i 3 godine i beba od 7 mjeseci takođe su odvedeni u bolnicu, a komšije su rekli da su po sebi imali zavoje dok su ih iznosili iz kuće.

Zbog sumnje da su počinili ubistvo, uhapšeni su 34-godišnja žena i 37-godišnji muškarac. Još nije potvrđeno da se zapravo radi o roditeljima djece.

Još se ne zna uzrok smrti dječaka, a policija ne želi da potvrdi sumnje da su otrovani sve dok istraga i obdukcija ne budu gotovi.

Na internetu se pojavila informacija da je u kući došlo do pucnjave, ali policija je to demantovala.

Residents at the scene say at one time there were four ambulances and seven police cars here plus the Yorkshire Air Ambulance #Sheffield pic.twitter.com/MHJ5MXQhsP