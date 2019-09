Napadnuta postrojenja saudijske naftne kompanije

Dva postrojenja saudijske državne naftne kompanije Aramko napadnuta su danas bespilotnim letjelicama, prenijela je državna agencija SPA saopštenje ministarstva unutrašnjih poslova.

“U 4.00 (po lokalnom vremenu) ekipe obezbeđenja Aramkoa su reagovale na požare u dva postrojenja u Abkaiku i Huraisu”, navela je SPA i dodala da su požari “lokalizovani”.

Agencija je prenijela da je otvorena istraga, ali da izvor iz ministarstva nije precizirao odakle su dronovi došli.

Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad.

Napade dronovima ili raketama na saudijske mete obično kao svoje djelo proglašavaju jemenski šiitski pobunjenici Huti, koji tvrde da su ti napadi osveta za saudijsko bombardovanje Jemena u korist međunarodno priznate vlade.

Koalicija predvođena Rijadom, koja u Jemenu interveniše od 2015, potrdila je neke navode o napadima dok je druge demantovala.

#BREAKING: Largest ever attack against Oil facilities #SaudiArabia's #Aramco is carried-out by Loitering drones launched from #Iraq in support of #Houthi rebels in #Yemen. As its result two Aramco's facilities were hit 4 times in #Buqayq/#Abqaiq early morning. Here is the video pic.twitter.com/Gcw0Hsg8vB