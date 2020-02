Napadač iz Hanaua objavio svoj manifest opskurnih misli i rasističkih pogleda

Muškarac, osumnjičen za ubistvo devet osoba u nargila baru u njemačkom gradu Hanau, objavio je svoj manifest na internetu, koji uključuje teorije zavjera i duboko rasističke poglede, kazali su tužitelji u četvrtak.

– Na web stranici osumnjičenog počinitelja postavljena je video poruku i svojevrsni manifest koji, pored opskurnih misli i apsurdnih teorija zavjera, također sadržava duboko rasističke poglede – izjavio je generalni tužitelj Peter Frank.



Frank je rekao novinarima da je devet ubijenih osoba imalo migrantsku pozadinu. Iz njegovog ureda je kasnije saopćeno da su među njima njemački državljani i stranci koji imaju od 21 do 44 godine. Dodatnih šest osoba je ranjeno u napadu, a jedna je zadobila teške povrede.



Njemačka je dom tri miliona stanovnika turskog porijekla, uključujući i jedan milion etničkih Kurda.



Odluka njemačke kancelarke Angele Merkel da poželi dobrodošlicu najmanje milionu tražitelja azila 2015. godine doprinijela je porastu ekstremno desne stranke Alternativa za Njemačku.



– Rasizam je otrov, mržnja je otrov i taj otrov postoji u našem društvu i on je kriv za mnoge zločine – rekla je Merkel novinarima tokom obraćanja nakon napada u Hanauu, prenosi Reuters.



U oktobru je antisemitski naoružani napadač otvorio vatru ispred njemačke sinagoge na Yom Kippur, koji predstavlja najsvetiji dan u jevrejskoj godini, i u kebab restoranu u istočnom gradu Halle, pri čemu je ubijeno dvoje ljudi, a on je prenosio čitav napad uživo preko interneta.



U junu, krajnje desničarski simpatizer je optužen da je vatrenim oružjem ubio političara koji je bio naklonjen migrantima. Prošle sedmice, policija je privela 12 muškaraca osumnjičenih da su osnovali krajnje desničarsku organizaciju s ciljem vršenja napada na političare, tražitelje azila i muslimane.

Autor: Fena