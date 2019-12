Napad na Ambasadu SAD: Demonstranti bacali flaše, policija uzvratila suzavcem

Stotine Iračana pokušavale su ući u Američku ambasadu u Bagdadu nakon zračnog napada koji su izvele SAD, a u kojima je stradalo 25 boraca šiitske vojske u Iraku.

Kako prenose svjetski mediji, došlo je i do okršaja demonstranata s policijom koja na njih baca suzavac.

Ožalošćeni su održali opelo ubijenima u Bagdadu, nakon čega su marširali do jako utvrđene Zelene zone, dok nisu stigli do Ambasade SAD.

Kako se navodi, oni pokušavaju ući u ambasadu i pri tome uzvikuju “Dolje, SAD”, “Smrt Americi”.

Ambasador SAD u Bagdadu, kao i osoblje ambasade, evakuirani su iz zgrade, saopćili su zvaničnici iz ministarstva vanjskih poslova.

Pojedini učesnici zgradu ambasade gađali su plastičnim flašama i razbili videokamere koje se nalaze na ambasadi.

Američka vojska izvela je u nedjelju napade protiv iranske policije Kateb Hezbolah, iz odmazde za ubistvo američkog građevinca prošle nedjelje u raketnom napadu na iračku vojnu bazu.

Pentagon je saopćio da je ciljao tri lokacije šiitske muslimanske policije u Iraku i dvije u Siriji, uključujući skladišta oružja koje je grupa koristila za planiranje i izvršenje napada na snage koalicije koje predvode SAD.

Američki napad je bio jedan od najsmrtonosnijih ove godine.

PRESSTV EXCLUSIVE:



Video shows the moment that Iraqi protesters storm U.S. embassy in #Baghdad pic.twitter.com/gLOxV3WBNK