Nakon teškog pada iz bolnice se oglasio najbolji motociklist svijeta

Aktuelni prvak svijeta Marc Marquez bio je na pragu velikog podviga na VN Španije nakon što je sa 16. pozicije stigao do treće te je bio na točku Mavericka Vinalesa da ga pretekne. No, u zavoju broj 3 Marquez je pao i pritom zaradio lom ramene kosti.

Motor ga je zbacio u zrak, pri čemu je Marquez dosta tvrdo pao na tlo, a potom ga je njegov motocikl još jednom udario i nanovo odbacio u daljinu. Izgledalo je zastrašujuće, a takve su i posljedice jer je ovim padom i lomom ramene kosti sezona za Marqueza završena. Barem što se rezultata tiče.

TWO CRASHES. ONE WEEKEND. CAN ONLY BE MARC MARQUEZ 😭pic.twitter.com/Tm38p0YuYi